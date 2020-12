Sapete chi è la moglie di Michael Bublè? E’ apparsa in varie classifiche delle 100 donne più sexy al mondo! Vi sveliamo tutto sul lei…

La sua voce meravigliosa riscalda tutti i cittadini del mondo: Michael Bublè nella sua carriera ha venduto 40 milioni di dischi, ha vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards. Alcune sue canzoni come Moondance, Come Fly With Me, Spider Man Theme Song sono ancora oggi famosissime in tutto il mondo. La voce di Michael non solo è capace di riscaldare il cuore di tutti ma è una di quelle che accompagna il Natale, in tutti i Paesi. Proprio così, nell’ultimo decennio Bublè è diventato simbolo delle festività di dicembre grazie al suo album ‘Christmas’, pubblicato nel 2011. Il disco contiene le più belle canzoni natalizie con la sua voce! Ma la carriera di Michael Bublè è nota a tutti: conoscete, invece, la sua vita privata? Vi sveliamo qualche dettaglio che sicuramente vi siete chiesti…

Michael Bublè, sapete chi è sua moglie? E’ tra le 100 donne più sexy al mondo

Michael Bublè non ha affatto bisogno di presentazioni. E’ nota a tutti la sua incantevole voce che scalda i cuori di tutti i cittadini del mondo non solo nei giorni di Natale. La sua vita privata, però, non tutti la conoscono! Sapete con chi è sposato? Il noto cantante canadese con cittadinanza italiana, nel novembre del 2009, si è fidanzato con Luisana Lopilato. I due si sono sposati nel 2011 a Buenos Aires con rito civile; dopo qualche giorno con rito religioso in Canada. Dalla loro unione sono nati Noah, Elias e Vida Amber Betty, in ordine nel 2013, nel 2016 e nel 2018.

Ma chi è Luisana Loreley Lopilato? E’ un personaggio noto perchè è un’affermata attrice e modella argentina. Ha recitato in serie televisive come Mi familia es un dibujo, serie nella quale ha debuttato: nel ’99 ha interpretato Luisana Mazza in Chiquititas, una serie popolare creata da Cris Morena. È stata candidata come migliore attrice non protagonista dai Premios ACE, in Argentina, per il suo ruolo nello spettacolo teatrale Arlequín, servidor de dos patrones. Anche come modella ha lavorato davvero tanto: è stata volto principale per una marca di intimi, ha lavorato per una società di abbigliamento, per Coca Cola, Axe, Gillette e per i prodotti L’Oreal Elvive.

Su Wikipedia si legge che Luisana è apparsa in varie classifiche delle 100 donne più sexy al mondo: nel 2011 il sito di FHM l’ha scelta come undicesima! La sua bellezza è disarmante! Questo un incantevole post insieme alla sua dolce metà, Michael Bublè: