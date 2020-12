Milena Vukotic è un’amatissima e conosciutissima attrice italiana, ma conoscete la sua età? Non l’avreste mai indovinata, ve lo assicuriamo.

Se dovessimo stilare una classifica delle attrici più talentuose del nostro panorama artistico, senza alcun dubbio, Milena Vukotic occuperà i primi posti. Attrice di numerosi film, serie televisive e spettacoli teatrali di un certo calibro, la simpaticissima romana decanta di un successo davvero clamoroso. L’abbiamo vista, ad esempio, nella saga di ‘Fantozzi’, in particolare come la moglie dell’ingegnere Ugo. Oppure, nella seguitissima serie ‘Un Medico in Famiglia’. Ma, diciamoci la verità, il curriculum di Milena Vukotic è ricco di esperienze lavorative davvero impressionanti. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: ma quanti anni ha? Se prendiamo in considerazione che è una vera e propria forza della natura, secondo voi, qual è esattamente la sua età? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, appena la scoprirete, resterete anche voi completamente senza parole. Perché? Scopriamo insieme ogni cosa.

Milena Vukotic, conoscete la sua età? Non ci credereste mai

Il debutto di Milena Vukotic nel mondo della recitazione è avvenuto nel lontano 1960. L’attrice romana, dopo una ‘breve’ parentesi come ballerina di danza classica, ha chiaramente capito quale fosse la sua prima passione. Ed ha deciso di dedicarvi anima e corpo. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono trascorsi esattamente sessant’anni. Eppure, la simpaticissima Vukotic continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Nella sua immensa carriera, lo sappiamo benissimo, ha indossato i panni di diversi ruoli. Ed ognuno, c’è da ammetterlo, le calzava davvero a pennello. Eppure, siete curiosi di conoscere la sua età? Ecco, non vi siete mai chiesti quanti anni abbia la famosissima attrice? Beh, sicuramente no! Anche perché, diciamoci la verità, ogni volta che la si vede sul piccolo schermo, non si può fare altro che restare incantati dalla sua forza. E, soprattutto, dalla sua completa dedizione alla recitazione. Ecco, ma quanti anni ha esattamente? Volete proprio saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così come noi, anche voi resterete completamente sbalorditi. Ebbene. Milena Vukotic è nata a Roma, come dicevamo precedentemente, il 23 Aprile del 1935. Si, avete letto proprio bene: ha ben ottantacinque anni.

Avete visto cosa ha dichiarato di suo marito?

Milena Vukotic, quindi, ha ben ottantacinque anni. E, pensate, poco meno di vent’anni li ha trascorsi con suo marito, Alfredo Baldi. A proposito di lui, sapete che, in una sua intervista a ‘Vieni da Me’ si è lasciata andare ad una ‘clamorosa’ confessione su di lui?

L’avreste mai detto?

