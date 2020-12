In un’intervista a ‘Vieni da Me’, Milena Vukotic si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione su suo marito: non l’avreste mai detto.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Milena Vukotic. Stimatissima ed amatissima attrice, l’ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ decanta di un successo davvero assoluto. L’abbiamo vista recitare in tantissimi film e serie televisive, lo sappiamo benissimo. Eppure, in ciascuno ruolo da lei interpretato, l’attrice ha ampiamente dimostrato di essere un’artista con la ‘a’ maiuscola. D’altra parte, lo testimonia alla grande l’immensa carriera che ha alle spalle. Pensate, il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1960. E, da come potete facilmente intuire, non si è mai più fermata. Sono passati, infatti, esattamente sessant’anni da quel momento, eppure la Vukotic ha alle spalle un curriculum ricco di intramontabili successi. Una vita, quindi, pienissima. E, badate bene, non facciamo riferimento soltanto alla sua vita professionale, ma anche a quella privata. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima: la simpaticissima Milena è felicemente sposata con Alfredo Baldi. Ecco, ma a proposito di questo, sapete che, in una sua recente intervista a ‘Vieni da Me’ si è lasciata andare ad un’incredibile confessione sul suo dolce marito? Scopriamo le sue parole.

Milena Vukotic, l’inaspettata confessione su suo marito: chi l’avrebbe mai detto?

È sempre solita raccontarsi senza troppi peli sulla lingua, Milena Vukotic in tutte le sue apparizioni televisive. Lo ha fatto anche diverso tempo fa a ‘Domenica In’. Dove, a Mara Venier, ha svelato il suo più grande rimpianto. E lo ha ripetuto anche nello studio televisivo di ‘Vieni da Me’. Era esattamente il 12 Giugno del 2019 quando, qualche mese dopo la sorprendente intervista di Paolo Conticini, l’attrice romana si è letteralmente confessata alla padrona di casa. In quest’occasione, infatti, oltre a parlare della sua famiglia e dei suoi fratelli, l’apprezzatissima Vukotic ha anche parlato di suo marito Alfredo Baldi. E, soprattutto, si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione su di lui. Alla bellissima padrona di casa, infatti, l’attrice romana ha rivelato di vivere separata in casa con suo marito. ‘Abitiamo insieme, ma in due appartamenti separati e collegati da un balcone’, ha detto a Catarina Balivo. Una scelta insolita, senza alcun dubbio. Ma, come detto dalla diretta interessata, ‘molto consigliabile’.

Insomma, è o non è un’inaspettata confessione?