La splendida bimba che vedete in questo scatto oggi è una cantante famosissima, tra le più apprezzate: riuscite a riconoscerla?

La splendida bimba ritratta in questo scatto oggi è una cantante famosissima: riuscite a riconoscerla? Si tratta di una delle artiste più talentuose e apprezzate del panorama musicale, amatissima da pubblico e dai fan. L’abbiamo ammirata ai suoi esordi nella scuola di talenti più famosa d’Italia e la sua straordinaria carriera è proseguita inarrestabile. Dotata di un carattere incredibile, di una forza immensa e della dote di essere sempre sincera e schietta che ha fatto innamorare il pubblico di lei. Di recente è stata giudice di uno di un format amatissimo. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi cinque milioni di follower con cui è sempre pronta ad aprirsi e raccontarsi. Allora, avete capito di chi si tratta?

Chi è questa bellissima bimba, oggi cantante famosissima

La sua bellezza è rimasta invariata. Occhioni capaci di trasmettere tutto quello che prova, lineamenti delicati e capelli biondi a incorniciarle il viso elegante. Avete capito chi è questa splendida bimba? Si tratta della straordinaria e talentuosa Emma Marrone! La celebre cantante che ha esordito come allieva al celebre format “Amici” di Maria De Filippi. L’incredibile artista è dotata di una voce potente, che riesce a trasformare ogni suo brano in un tripudio di emozioni. Qualche settimana fa, Emma si è ritrovata ad affrontare un momento triste e difficile a causa della perdita del suo amato cucciolo. La bellissima cantante di recente è stata giudice del programma X-Factor, dove ha mostrato ancora una volta tutta la sua sincerità e passione. Non trovate che la somiglianza con il passato sia davvero incredibile?

E voi, avevate riconosciuto la strepitosa Emma nella foto che vi abbiamo mostrato?