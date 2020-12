Paolo Ruffini, stasera su Italia 1 con il varietà ‘Up & Down’, si è dedicato anche ad un altro lavoro in passato: sapete quale? Scopriamolo!

Conduttore, attore e ora anche regista, il 41enne toscano Paolo Ruffini nasce televisivamente partecipando alla pubblicità del Kinder Cereali, ma è soprattutto come conduttore del programma comico Colorado che abbiamo imparato a conoscerlo. Nella sua carriera artistica non solo tv ma anche cinema, dove debutta nel film ‘Ovosodo’ con Paolo Virzì. Quella di Paolo per la recitazione è una passione fortissima che lo spinge a credere fermamente nel suo sogno fin da giovanissimo, ma la grande occasione per lui arriva con il programma ‘Cercasi Vj’ su MTV nel 2007. In tutti questi anni, però, Ruffini ha svolto per un periodo anche un altro lavoro. Se non sapete quale, ve lo sveliamo noi.

Paolo Ruffini, qual è stato il lavoro a cui si è dedicato per un po’

Non tutti sanno che, nonostante la sua carriera ricchissima di progetti tra teatro, tv e cinema, Paolo Ruffini è stato in grado di trovare il tempo anche per dedicarsi ad un altro lavoro che sicuramente ha a che fare per certi versi con la sua professione. Anzi, c’è chi, come Fiorello, ha trovato in un’attività del genere il proprio trampolino di lancio per il successo. Stiamo parlando ovviamente del lavoro di animatore nei villaggi turistici: sembra incredibile, ma tra tutte le sue esperienze artistiche esiste anche questa.

Nel suo passato anche due cinepanettoni: Natale a Rio per la regia di Neri Parenti e Un’estate ai Caraibi di Carlo Vanzina. L’attore è stato inoltre protagonista nel film commedia italiano “Femmine contro maschi”.

