Uomini e donne, amatissima ex tronista è incinta: diventerà mamma per la prima volta.

Un annuncio meraviglioso che ha lasciato i tantissimi follower senza parole, una delle più amate ex troniste è incinta per la prima volta. Conosciuta grazie alla sua partecipazione ad Uomini e Donne, prima in veste di corteggiatrice e in seguito, dopo non essere stata la scelta, di tronista, ha riscosso un grande apprezzamento. Entrambi i percorsi affrontati all’interno del seguitissimo programma sono stati decisamente altalenanti, ma hanno fin da subito appassionato il pubblico. Purtroppo, la sua seconda esperienza nella trasmissione giunse ad una non scelta. Dopo anni trascorsi, l’amatissima ex tronista, proprio sul suo profilo instagram ha annunciato di essere in dolce attesa, pubblicando un meraviglioso post.

Uomini e donne, l’ex tronista è incinta: l’ha appena annunciato

Come abbiamo già riportato, una delle troniste più amate della seguitissima trasmissione Uomini e Donne, è incinta, diventerà mamma per la prima volta. Stiamo parlando proprio di lei, Silvia Raffaele, l’ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Sappiamo, che durante il percorso in veste di corteggiatrice, Silvia è divenuta molto amata. Purtroppo, non fu lei la scelta; proprio per questo, ritornò nella trasmissione nel ruolo di tronista. Un’esperienza che purtroppo portò ad una non scelta. Silvia Raffaele, in seguito alla sua uscita dal programma è ritornata alla sua vita. Oggi, è innamoratissima, e proprio da qualche ora, ha rivelato con un meraviglioso post su instagram di essere in dolce attesa. “Nonostante nell’ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata inerente la mia vita privata, oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre… la gioia del tuo arrivo è un’emozione indescrivibile che non ci sono parole per raccontarlo“, ha riportato la donna in basso allo scatto che ha lasciato tutti senza parole.

Infatti, come possiamo vedere, Silvia si è mostrata nella foto con il suo pancino che cresce. Un’immagine meravigliosa che non poteva certamente passare inosservata. Appena pubblicata, sono stati molti i messaggi di auguri ricevuti, il post ha raccolto tantissimi like. Una lieta notizia per la bellissima ex tronista, che ha tenuto per qualche tempo nascosto il magico momento, fino a rivelarlo soltanto qualche ora fa.

