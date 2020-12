Al Bano, sapete cosa faceva prima di diventare un famoso cantante? Resterete sbalorditi!

Artista amatissimo da un pubblico che non conosce confini, Al Bano è un cantautore dal talento straordinario. La sua carriera è ricca di successi. Ha iniziato giovanissimo, incide il suo primo disco, La strada, cover di un brano di Gene Pitney nel 1965, e comincia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano. Nel 1967 ottiene il suo primo grande successo con la canzone Nel sole, tanto da divenire anche un film, che avrà per protagonista lui e una giovane figlia d’arte, ossia Romina Power. Tra i due si crea un forte legame sentimentale tanto che più tardi giungono al matrimonio. Negli anni, la coppia ha ottenuto una notorietà incredibile tanto da essere amatissimi dal pubblico. Purtroppo, in seguito, fra i due è avvenuta la separazione. Al Bano è un artista di grande talento, sono molti i programmi che hanno visto la sua partecipazione. Proprio quest’anno è stato ospite fisso di Maria De Filippi, insieme anche a Romina, nel programma Amici, dimostrando una profonda solarità, e ammaliando i telespettatori con la loro musica. Il cantautore, come abbiamo già riportato, ha iniziato quando ancora era un ragazzino, ma sapete cosa faceva prima di diventare un cantante di successo? Non immaginereste mai!

Al Bano, sapete cosa faceva prima di arrivare al successo?

Con la sua musica ha incantato centinaia di palchi, Al Bano continua ancora oggi a riscuotere un successo incredibile. Una voce straordinaria la sua, possente e potente, in grado di portare gli ascoltatori ad immergersi completamente nel senso della canzone. Negli anni, l’amatissimo cantautore è stato ospite in tantissime trasmissioni, dimostrando ogni volta di possedere un talento magnifico. Al Bano ha iniziato giovanissimo, si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare canzoni della sua terra d’origine. A soli dodici anni scrive le parole di una canzoncina da lui improvvisata con la chitarra, Addio Sicilia. Ma sapete cosa faceva prima di arrivare al successo? A quanto pare, il cantante, lavorava nel ristorante Il dollaro del capoluogo lombardo, proprio lì, nel posto frequentato da importanti personaggi del mondo dello spettacolo, ha l’opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara.

Quest’ultimo lo invita a sottoporsi ad un provino alla Celentano-Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. Dopo quell’incontro, per Al Bano si aprono tantissime porte, il tutto ovviamente dovuto alla sua incommensurabile voce.

