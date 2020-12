Alberto Urso è uno dei cantanti emergenti della scena musicale italiana, ma l’avete mai visto da piccolo? Spunta la foto su Instagram.

È da quando è ultimato il suo percorso ad Amici che Alberto Urso cavalca la cresta dell’onda. Sappiamo benissimo che, ancora prima di accedere alla tanto famosa scuola di Maria De Filippi, l’avevamo già visto in tv. E già aveva abbondantemente catturato l’attenzione su di sé. Ma è subito dopo la vittoria ad Amici che il giovanissimo tenore siciliano ha letteralmente ‘sfondato’. Non soltanto, infatti, l’abbiamo visto ritornare negli stessi studi per una formula tutta nuova ed inedita del programma, ma l’abbiamo visto e apprezzato sul palco di Sanremo con la sua ‘Il Sole ad Est’. Senza considerare, inoltre, che ciascun suo singolo o lavoro discografico si dimostra, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero incredibile. Ecco, la domanda sorge spontanea: se adesso Alberto decanta di un fascino davvero irresistibile, com’era da piccolo? Ecco, avete mai visto una sua foto del passato? Tranquilli, ci ha pensato lui! Sul suo canale social ufficiale, infatti, ne abbiamo trovato una che fa proprio al caso vostro. Guardiamola insieme.

Alberto Urso da piccolo, spunta la foto: che tenerezza!

Sul suo canale social ufficiale, Alberto Urso non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico. Sempre solito ad intrattenere i suoi sostenitori social con incredibili scatti, in diverse occasioni, lo abbiamo visto in compagnia della sua famiglia. Ecco, ma voi l’avete mai visto da piccolo? Sappiamo benissimo che, attualmente, il giovane tenore decanta di un fascino davvero irresistibile. Alto, occhi verdi e capelli corti scuri, descrivono alla grande la sua bellezza. Eppure, siete curiosi di vedere com’era da piccolino il giovane cantante? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anzi, per dirla meglio: ci ha pensato lui sul suo canale social ufficiale. Siete curiosi di saperne di più? Guardare per credere:

Ebbene si. In questa foto è proprio Alberto Urso. Non sappiamo quanti anni abbia esattamente in questo scatto, lo ammettiamo. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere, una cosa non può assolutamente passare inosservata: che tenerezza!

