Alessia Marcuzzi, com’era a 13 anni? Spunta uno scatto inedito del 1985, condiviso dalla conduttrice sul suo profilo social.

Alessia Marcuzzi è una dei volti più amati della nostra tv. Attualmente è al timone de Le Iene, ma la biondissima conduttrice non è seguita soltanto sul piccolo schermo: Alessia è una vera e propria star anche sui social. In particolare su Instagram, che è diventato a tutti gli effetti il social network più utilizzato dai vip. Il profilo ufficiale della Marcuzzi conta ben 5 milioni di followers ed è proprio lì che la conduttrice, poco fa, ha condiviso degli scatti che non sono passati inosservati. Scatti risalenti al 1985, quando Alessia aveva 13 anni. Curiosi di vederli? Ve li mostriamo subito!

Alessia Marcuzzi, com’era a 13 anni? Gli scatti del 1985 condivisi su Instagram

Sono tanti i vip che, attraverso Instagram, condividono foto e video del passato. Un modo dolcissimo per condividere ricordi inediti con i propri fan, che con affetto li seguono ogni giorni. E, proprio poco fa, Alessia Marcuzzi ha postato alcuni scatti risalenti al 1985, quando la conduttrice aveva 13 anni. Date un’occhiata:

Eh si, Alessia era bellissima già da ragazzina, ed anche altissima! La conduttrice si mostra in due versioni, sia in pigiama che pronta per la serata. Un ricordo molto bello, che Alessia ha voluto condividere con i suoi numerosissimi fan. Che, in poco tempo, hanno invaso il post di likes e commenti, ricchi di complimenti per la Marcuzzi, che si conferma una delle donne più amate dal pubblico.

E voi, cosa aspettate a seguire la splendida conduttrice su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!