Andrea Zelletta è stato tradito dalla fidanzata Natalia Paragoni? Finalmente sappiamo la verità: ecco le parole dell’ex corteggiatrice

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista sta trascorrendo le festività natalizie recluso nella casa più spiata d’Italia insieme ai suoi coinquilini. Sarà un Natale particolare per Zelletta, lontano dalla sua famiglia e dalla sua fidanzata. I concorrenti del GF VIP 5 hanno ricevuto per Natale una magnifica sorpresa. I loro parenti non hanno fatto sentire la mancanza ed hanno inviati dei regali accompagnati da alcune lettere. Quella di Zelletta, però, è stata un po’ enigmatica. L’ex tronista ha ricevuto un regalo, e soprattutto una lettera, inaspettata dalla sua fidanzata. Andrea è stato tradito?

Andrea Zelletta tradito dalla fidanzata?

L’ex tronista Andrea Zelletta per Natale ha ricevuto un regalo abbastanza inaspettato dalla sua fidanzata Natalia Paragoni. La ragazza le ha inviato una boccettina di profumo con un elastico e gli ha scritto: “Tanti auguri dalla tua ragazza“. Il regalo e il messaggio erano abbastanza enigmatici, tanto che Zelletta ha sofferto molto nelle ultime ore. L’ex tronista teme che la sua compagna abbia scoperto qualcosa fuori dalla casa o che addirittura sia stato tradito.

Dopo alcune ore, la fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di rompere definitivamente il silenzio. Natalia, tra le stories di Instagram, ha scritto: “Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa“. La bellissima Natalia, dunque, non ha tradito il suo fidanzato. Resta però l’alone di mistero attorno al regalo e alla lettera inviata nella casa. Tutto questo ovviamente sarà argomento di discussione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.