Anticipazioni Verissimo 26 dicembre: super ospiti, ci sarà anche la regina della tv, sarà una puntata da non perdere.

Una puntata davvero scoppiettante e sicuramente super emozionante quella che andrà in onda oggi 26 dicembre. Verissimo è divenuto un amatissimo programma, che continua a riscuotere da anni un successo incredibile, il tutto ovviamente non solo dovuto agli ospiti presenti che sanno tenere alta l’attenzione del pubblico, ma anche grazie alla conduttrice, la bellissima Silvia Toffanin. La donna è una delle presentatrici più amate, dalla forte sensibilità riesce sempre a manifestare una parola di comprensione per i protagonisti delle interviste, che spesso raccontando momenti tristi della propria vita, mostrano una forte emozione. Per la prima volta nella storia Verissimo non si fermerà per le vacanze natalizie, e proprio oggi andrà in onda eccezionalmente alle 15, e vi anticipiamo, sarà una puntata ricca di colpi di scena, con tantissimi amatissimi ospiti: sarà presente anche la regina della tv!

Anticipazioni Verissimo, sabato 26 dicembre: sarà una puntata da non perdere

Come abbiamo già riportato, quella di oggi sarà una puntata da non perdere. Per la prima volta nella storia, Verissimo non si ferma per le vacanze natalizie, ma continuerà ad allietare i telespettatori con interviste a magnifici ospiti. Super ospite di ‘Verissimo Merry Xmas’, sarò proprio lei, la regina della tv, stiamo parlando ovviamente di Maria De Filippi, che a quanto pare, si racconterà in una lunga ed emozionante intervista, lasciando il pubblico senza parole. Con le più belle canzoni della tradizione natalizia ci sarà lui, il grandissimo Al Bano, che racconterà anche del suo Natale con la sua famiglia. Ma quella di oggi sarà una puntata davvero scoppiettante, e tra i tanti ospiti saranno presenti anche l’amatissimo Alberto Urso, vincitore di Amici 2019, e Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 di ‘Io canto’. E ancora, la mitica coppia di conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, il tutto seguito dall’intervista della solare e bellissima Katia Follesa: certamente non mancheranno le risate.

Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi racconteranno di come stanno vivendo queste festività lontano dalla famiglia, a causa delle limitazioni introdotte per l’emergenza sanitaria. Ma ci sarà anche un bellissimo regalo per i più piccoli, che gioiranno certamente, infatti, presenti i “Me contro te“, ovvero Luì e Sofì, una coppia di youtuber molto amati da tantissimi bambini. Una puntata ricca di ospiti andrà in onda oggi 26 dicembre, su canale 5: da non perdere!

