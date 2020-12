Chi è Alessandro Martorana, il compagno della conduttrice, attrice, fashion blogger ed ex velina di Striscia la Notizia Elena Barolo.

Tutti la ricordiamo come ex velina di Striscia la Notizia, quando per circa due anni, dal 2002 al 2004, ballò sul bancone del famoso tg satirico insieme a Giorgia Palmas. Ma la carriera di Elena Barolo è stata ed è ricchissima di successi che vanno ben oltre quel ruolo: attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, fashion blogger, influencer, l’attività lavorativa di Elena è sempre stata ed è molto intensa e variegata. Dal punto di vista sentimentale, la bella torinese è legata da diversi anni ad Alessandro Martorana, ex compagno di Simona Ventura. Se siete curiosi di scoprire di più su di lui, continuate a leggere il nostro articolo.

Alessandro Martorana, chi è e che lavoro fa il compagno di Elena Barolo

Anche lui torinese ma di origini siciliane, Alessandro Martorana è un importante stilista molto richiesto anche all’estero. Tra i suoi clienti, tanti personaggi in vista, come il rampollo di Casa Agnelli, Lapo Elkann. “Alessandro mi incoraggia in tutto quello che faccio e mi supporta in ogni nuova avventura. La complicità è alla base del nostro rapporto” dichiarò Elena tempo fa in un’intervista al settimanale Vero TV. Accomunati dalla passione per la moda, Alessandro, più grande della compagna di quasi dieci anni, è solito mettere a disposizione tutta la sua competenza in fatto di stile anche per Elena: “Mi dà sempre consigli di look, anche se sono troppo testarda per ascoltarlo e alla fine decido sempre io”, aveva detto l’attrice.

Seguitissima sui suoi profili social, la Barolo condivide tra i suoi scatti anche alcuni momenti che la ritraggono insieme al compagno e i due sono proprio una bellissima coppia.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui