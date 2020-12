Elisabetta Canalis, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai

Sapete quanti anni ha l’ex Velina, Elisabetta Canalis? Non indovinereste mai l’età della showgirl e modella italiana naturalizzata statunitense.

E’ uno dei volti televisivi più amato in Italia. La showgirl di cui vi parliamo è anche una modella ed attrice. Elisabetta Canalis è diventata nota per essere stata la velina bruna di Striscia la Notizia dal ’99 al 2002, in coppia con Maddalena Corvaglia. La Canalis divenne poi valletta per due edizioni di ControCampo, ha preso parte nel 2003 a Ciao Darwin. Ha condotto Ciro presenta Visitors con Federica Fontana, alcuni show nella rete MTV Italia. L’ex Velina ha recitato inoltre nella fiction Carabinieri, nel cine-panettone La fidanzata di papà, A Natale mi sposo. Sapete che ha condotto anche Sanremo? Sicuramente la ricorderete sul palco dell’Ariston al fianco di Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ne ha fatta di strada la Canalis che oggi vive a Los Angeles: ha sposato un chirurgo italo americano, Brian Perri e dalla loro unione è nata Skyler Eva. Ma sapete l’età della Canalis? Non indovinereste mai…

Per Elisabetta Canalis il tempo non sembra trascorrere. Sapete quanti anni ha la showgirl, modella ed attrice italiana naturalizzata statunitense? Non immaginereste mai. L’ex Velina ha 42 anni, compiuti lo scorso 12 settembre. Il suo aspetto sembra sempre quello di una ragazzina…

La splendida ex Velina è una donna molto apprezzata ed amata in Italia. Tempo fa commosse tutti i suoi fan raccontando il momento in cui ha perso suo padre. A Domenica In la showgirl confessò: “Lui è venuto in vacanza, prima di Natale, ha avuto un ictus a casa mia. Abbiamo fatto di tutto, ma qualsiasi cosa facessimo per salvarlo, peggiorava. E’ successo poi che è mancato”.