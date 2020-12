Elisabetta Canalis, com’era 20 anni fa? Resterete senza parole, incredibile cambiamento.

E’ sicuramente tra le donne più belle di sempre, Elisabetta Canalis è un’amatissima showgirl che negli anni si è fatta apprezzare per il suo straordinario talento ma anche per la sua bellezza elegante e raffinata. Divenuta particolarmente nota dopo aver partecipato nel ruolo di velina nel seguitissimo programma Striscia La Notizia, insieme a Maddalena Corvaglia, col tempo è arrivata all’attuale successo. Oggi Elisabetta è bellissima, come appare in foto, ma com’era 20 anni fa?

Elisabetta Canalis, com’era 20 anni fa? Spunta una foto del passato

Attrice, modella e showgirl, Elisabetta Canalis possiede certamente un talento poliedrico. Negli anni ha conquistato una fama straordinaria, lavorando sia nel campo della recitazione, sia in tantissimi altri ambiti. Oggi, la donna vive a Los Angeles, con il marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha coronato il loro amore con la nascita nel 2015 della figlia Skyler Eva. Elisabetta, nonostante sia lontano dall’Italia, è ancora oggi molto seguita e apprezzata, soprattutto sui social conta un profilo di ben oltre 2 milioni di follower. Spesso, la showgirl condivide con i propri fan immagini di lei che riguardano la sua vita privata, insieme alla sua bellissima bambina, ma anche scatti professionali. Andando indietro con gli anni, sul suo profilo instagram è apparsa una foto del passato, in cui la donna appare alla giovane età di 22 anni. E allora, ci chiediamo, com’era 20 anni fa? Beh, ecco la foto, com’è possibile vedere, il cambiamento c’è stato, come avviene ovviamente per tutti noi. Ma molti tratti del suo viso sono rimasti immutati, con lo stesso inconfondibile sguardo. La Canalis era di un’avvenenza incantevole già allora, quando era giovanissima.

La foto ha raccolto tantissimi like, e molti sono stati i messaggi ricevuti dai tantissimi follower che da sempre la seguono. Possiamo dire che l’amatissima attrice col passare degli anni è divenuta soltanto più bella, anzi, sembra proprio che il tempo non sia mai trascorso, è davvero meravigliosa!

