Elisabetta Canalis stravolta da un terribile lutto: “Mi sono sdraiata accanto a lui…”, una dolorosa perdita.

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle showgirl più amate ed apprezzate, con la sua bellezza e la sua forte genuinità, ha conquistato i telespettatori. Da Sempre appassionata dal mondo dello spettacolo, dopo vari casting viene scelta come velina bruna per Striscia la notizia fino all’8 giugno 2002, in coppia con Maddalena Corvaglia. E’ proprio da quel momento, che la sua notorietà cresce a dismisura, entrando tutte le sere nelle case degli italiani. Nel corso degli anni la sua carriera si è arricchita di tantissimi successi lavorativi. Nel 2008 partecipa al cine-panettone La fidanzata di papà, con Massimo Boldi e Simona Ventura. Qualche anno dopo la Canalis è tra gli attori che recitano nel cine-panettone A Natale mi sposo: questi sono solo alcuni suoi lavori, sarebbe difficile citarli tutti. Elisabetta ha sempre dimostrato di essere una donna genuina e spontanea, amata dal pubblico per il suo grande talento, e per la sua incommensurabile avvenenza. Più volte è stata la protagonista di interviste in molti programmi televisivi, e proprio a Domenica In, la showgirl si è lasciata andare, raccontando il dolore per la perdita subita: “Mi sono sdraiata accanto a lui..”.

Un doloroso lutto per Elisabetta Canalis: una perdita terribile

Come abbiamo anticipato, in un’intervista di qualche tempo fa, concessa a Domenica In, con la conduzione di Mara Venier, Elisabetta Canalis si è lasciata andare, raccontando il momento in cui ha perso suo padre: “Lui è venuto in vacanza, prima di Natale, ha avuto un ictus a casa mia. Abbiamo fatto di tutto, ma qualsiasi cosa facessimo per salvarlo, peggiorava. E’ successo poi che è mancato. La cosa che forse ha unito me e mio padre è stato il momento della su morte, perchè quando ci hanno chiamato in ospedale, che avevano capito ci fosse qualcosa che non andava, mi sono sdraiata accanto a lui, e mi sono addormentata. Poi sono entrati a dirmi che…”. Un’intervista tanto toccante, in cui la donna ha mostrato tutta la sua fragilità, con le lacrime agli occhi.

Durante la conversazione, la Canalis si è lasciata andare a parole che hanno emozionato tutti i telespettatori, e la stessa conduttrice si è mostrata visibilmente commossa. Una perdita che ha segnato la sua vita, facendola maturare maggiormente, arrivando ad avere consapevolezze diverse.

