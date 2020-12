Dayane Mello sgancia la bomba al GF VIP 5: la modella sarebbe in possesso di rivelazioni clamorose su Andrea Zelletta

Prosegue la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show ha battuto ogni record e andrà in onda anche a Capodanno. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno trascorso le festività natalizie a Cinecittà. I concorrenti del reality show, però, hanno ricevuto una magnifica sorpresa. I parenti hanno inviato regali e letterine per far sentire la loro vicinanza in un giorno così speciale. È stato un momento magnifico per tutti, eccetto per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto un regalo inaspettato dalla sua fidanzata. Natalia Paragoni, infatti, gli ha inviato una boccettina di profumo con un elastico e nella lettera c’era scritto: “Auguri dalla tua ragazza“. Il regalo ha quasi sconvolto Zelletta, che adesso nutre moltissimi dubbi nel rapporto con la sua fidanzata.

GF VIP 5, Dayane sgancia la bomba: rivelazioni su Andrea

Il regalo inviato da Natalia Paragoni al suo fidanzato Andrea Zelletta ha monopolizzato l’attenzione. Sia i telespettatori che gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip non fanno altro che parlare di questo e di cosa possa esserci dietro. C’è chi ha ipotizzato un tradimento, chi pensa invece sia solo una manovra di Natalia per far parlare di sé. Pare però che Dayane Mello sia pronta a sganciare una vera e propria bomba nella casa del GF VIP. La modella avrebbe infatti confessato ad alcuni dei suoi coinquilini di essere in possesso di clamorose informazioni che potrebbero incrinare il rapporto tra Zelletta e la sua fidanzata. Dayane ne ha parlato con Cecilia Capriotti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i quali sono rimasti scioccati dalle sue rivelazioni fatte nel confessionale. Addirittura pare che anche gli autori siano rimasti sconcertati.

Dayane sa cose su Zelletta-Natalia che “aiuterebbero” lui ma non può dirle finché c’è dentro Sonia perché è troppo amica di Natalia Se uscisse Sonia potrebbe spillare🍵🍵 #GFVIP pic.twitter.com/A59vPrXd8V — esaurimentoincorso (@esaurimentoinc1) December 25, 2020

Il mistero adesso si infittisce: cos’è successo tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? E soprattutto, cosa sa Dayane Mello che potrebbe rovinare il rapporto tra i due fidanzatini? Tutto questo ovviamente sarà materiale di discussione nella prossima puntata del GF VIP 5, in onda lunedì in prima serata su Canale 5.