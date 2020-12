GF Vip, colpo di scena: arriva il comunicato a sorpresa, ma qualcuno si ribella; ecco cosa è successo nella casa più spiata della tv.

L’atmosfera si riscalda al Grande Fratello Vip! Come ben sappiamo, la quinta edizione del reality durerà fino a febbraio 2021 e, quindi, i vipponi stanno trascorrendo le festività di Natale nella casa. E, proprio pochi minuti fa, è arrivato un comunicato a sorpresa destinato proprio ai concorrenti. Un comunicato che contiene la prossima prova a cui saranno sottoposti i concorrenti. Una prova decisamente ‘bollente’: c’entrano dei baci! Ma non tutti hanno accolto di buon grado il comunicato. Scopriamo cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, colpo di scena: arriva il comunicato a sorpresa, ma non piace proprio a tutti

Sorprese in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip. O meglio, baci in arrivo! Con un comunicato a sorpresa arrivato pochi minuti fa, il Gf ha annunciato che per i vip c’è una nuova prova da affrontare. Una prova che prevede, appunto, che due concorrenti si bacino sotto al vischio, al suono di una sirena. Una prova decisamente ‘piccante’, che qualcuno ha gradito molto, ma alcuni un po’ meno. Come Andrea Zelletta, che, subito dopo il comunicato, ha espresso il suo desiderio di non voler fare la prova. Il concorrente non è sereno a causa dell’episodio accaduto ieri col regalo della sua fidanzata Natalia. “Non vorrei pensasse fosse una ripicca”, ha affermato Zelletta. Ma i coinquilini gli hanno fatto notare che si tratta di una prova “attoriale”, decisa dal Grande Fratello e non da loro.

Ma ci stabilisce chi deve baciare chi? Ebbene, a creare le coppie ci ha pensato Tommaso, che ha deciso di scrivere i nomi di tutti su alcuni bigliettini e di procedere per estrazione. i primi a baciarsi sono stati Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta, seguiti da Giulia Salemi e Giacomo Urtis. Ma siamo certi che questa prova regalerà tanti colpi di scena. Anche perché, a quanto pare, durerà per più giorni e le coppie saranno sempre diverse. Non ci resta che attendere le novità dalla casa più spiata della tv! E voi, state seguendo questa edizione del reality?