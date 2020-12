GF Vip, la drastica decisione di Pierpaolo Pretelli: c’entra Giulia Salemi; ecco cosa è successo in casa.

Continuano le avventure dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip 5. E, ad infiammare le ultime settimane, ci ha pensato il feeling sempre più forte tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo l’uscita di Eisabetta Gregoraci dalla casa, l’ex velino si è avvicinato sempre di più alla Salemi e, tra loro, sembra proprio che stia nascendo qualcosa in più di una semplice amicizia. Anche se, per ora, non c’è stato ancora nulla tra i due, a parte coccole e abbracci. Ma, qualche ora fa, Pierpaolo ha fatto un gesto molto significativo nei confronti di Giulia, su suggerimento di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Un gesto che non è passato per niente inosservato: c’entra Elisabetta Gregoraci. Ecco cosa è successo.

GF Vip, la drastica decisione di Pierpaolo Pretelli: il gesto a sorpresa per Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si mostrano sempre più vicini nella casa del GF Vip. Nonostante tra i due non sia ancora successo nulla di eclatante, il bacio sembra essere proprio nell’aria. Entrambi, però, sono frenati da alcuni dubbi e preoccupazioni. Tra queste, c’è senza dubbio l’ “amicizia speciale” che Pierpaolo ha costruito con Elisabetta Gregoraci proprio nella casa, per quasi tre mesi. Riusciranno i due gieffini a sbloccarsi? Staremo a vedere. Nel frattempo, Stefania Orlando, con la complicità di Tommaso Zorzi, hanno consigliato a Pierpaolo di fare una cosa che potrebbe rappresentare il primo passo per mettere una pietra sopra al passato. Accanto al suo letto, il concorrente aveva il quadro del bacio con Elisabetta Gregoraci. Ebbene, spinto dai compagni di avventura, l’ex velino ha deciso di spostarlo e posizionarlo in salotto, insieme alle altre foto. Un gesto importante nei confronti di Giulia, che, come sottolinea Stefania, avrebbe potuto provare fastidio per il fatto che Pierpaolo vedesse quella foto ogni volta che si trova a letto. Ecco la scena, pubblicata su Twitter:

Nonostante l’esitazione iniziale, Pierpaolo ha deciso di seguire i consigli di Stefania, posizionando il quadro in salotto. “Bravo Pierpaolo”, è il grido che si è alzato in salotto, da parte di molti tra i coinquilini. Il gesto, però, non è piaciuto molto ai fan dei “Gregorelli”, ovvero della coppia Pierpaolo-Elisabetta. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità in casa. E voi, siete d’accordo con la decisione presa da Pierpaolo.