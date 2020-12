GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: arriva il bacio tanto atteso! È successo poco fa nella casa più spiata della tv.

Amici del GF Vip, è successo qualcosa che in tanti stavano aspettando! Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi c’è stato finalmente un bacio! E che bacio! Nonostante sia scattato a causa di una prova decisa dal GF, i due hanno fatto proprio sul serio. Con grande sorpresa del resto dei coinquilini, che hanno letteralmente ammirato la scena restando senza parole. Il video è diventato virale in pochissimi minuti su tutti i social. Guardiamolo insieme!

GF Vip, scatta il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Bravi!”, applausi in casa

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati! Nonostante il bacio sia scattato per via di una prova affidata ai ragazzi dal Grande Fratello, si è trattato di un bacio vero e proprio! Il video è diventato virale in pochissimo tempo sui social, guardiamolo insieme:

Come si vede nel video, nello stesso momento anche Giacomo Urtis e Mario Ermito si stavano baciando, poiché la prova prevede appunto che due concorrenti si bacino sotto il vischio, al suono di una sirena. Ma le immagini sono chiare: gli occhi di tutti i concorrenti cadono su Pierpaolo e Giulia, che si sono lasciati andare in un bacio vero e proprio! La reazione del resto del gruppo è imperdibile:

E non sono mancati i commenti post bacio! Quando la ‘coppia’ si è separata, il resto dei vip ha intonato un “Bravi!”, seguito da un forte applauso. “Si sono baciati veramente!”, sottolinea Stefania, che insieme a tutti ha ammirato il bacio. Che è arrivato per la gioia dei fan dei “Prelemi”, come li chiamano i fan, unendo i cognomi dei concorrenti. Ma se il primo bacio è arrivato per un gioco, ne seguiranno altri? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv. E a voi farebbe piacere se nascesse una nuova coppia?