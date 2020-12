Ricordate Katia Follesa a Zelig? La comica da ieri ad oggi è cambiata…Guardate questo scatto insieme a Valeria Graci!

Il suo nome completo è Katiuscia Follesa, in arte Katia: è nata a Giussano nel 1976. La Follesa è diventata nota nel 2001 quando insieme alla sua amica e collega Valeria Graci ha creato il duo: insieme le due donne hanno fatto ridere milioni di italiani. Dopo un periodo di gavetta e laboratori, sono arrivate in tv nel 2004 in Zelig off e Zelig Circus. Nel 2007 entrarono a far parte del cast di Scherzi a parte con Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto su Canale 5. Katia ha poi preso parte a molti film, programmi tv: la sua simpatia la rende davvero unica. Nel noto show divertente, Zelig, insieme a Valeria Graci, si esibivano con sketch davvero esilaranti: parodie di Uomini e Donne, di Miss Italia, di giovani alunne…Le risate con loro erano assicurate! Voi la ricordate quando interpretava Miss Italia sul palco di Zelig? Vi mostriamo uno scatto…

Katia Follesa, la ricordate a Zelig? Com’è cambiata la comica dagli esordi ad oggi

Il duo Katia e Valeria è stato uno dei più amati in Italia: le due donne sono nate artisticamente nel 2001, nel Laboratorio Scaldasole di Milano. Dopo un periodo di gavetta hanno iniziato nel 2003 in Bigodini e da lì non si sono più fermate. Le risate con le due donne erano sempre assicurate: le ricordate a Zelig, quando facevano la parodia di Miss Italia? Abbiamo trovato un vecchio video in cui ci sono proprio loro due, in costume, che recitano in una parodia del noto programma che sceglie la più bella d’Italia.

Era il 2004 quando le due incredibili comiche facevano ridere tutti. La loro ironia è rimasta intatta. Il corpo di Katia Follesa è cambiato: la donna ha preso peso soprattutto dopo la gravidanza, nel 2011. La comica è sempre uno schianto, eccola oggi: