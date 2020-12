La bellissima Laura Torrisi racconta a Ok Salute il disturbo con cui è costretta a convivere da anni: dalla scoperta alle sue abitudini oggi.

L’abbiamo conosciuta nel 2006 durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi: da allora Laura Torrisi ha spiccato il volo nel firmamento delle star più amate del mondo spettacolo diventando uno dei volti più amati soprattutto al cinema dove debutta recitando nel film ‘Una moglie bellissima’ di Leonardo Pieraccioni. Proprio col famoso regista toscano, Laura avrà una lunga relazione da cui, nel 2010, nascerà la figlia Martina. I due si sono poi lasciati nel 2014, ma conservano un ottimo rapporto. Tra le fiction a cui la Torrisi ha lavorato, ‘L’Onore e il Rispetto’, ‘Le tre rose di Eva’, ‘Il Bello delle Donne…alcuni anni dopo’. Nella sua vita, però, anche un disturbo con cui ha imparato a convivere e che l’ha costretta a cambiare alcune abitudini. Scopriamo di cosa si tratta.

Laura Torrisi, qual è il disturbo di cui soffre: la confessione

A Ok Salute, qualche anno fa, la bellissima Laura Torrisi ha parlato di un problema che condiziona le sue abitudini di vita e di cui oggi soffrono moltissime persone. Nonostante la prima crisi sia arrivata quando era neonata, ad appena nove mesi, la diagnosi corretta arrivò solo nel 2009, quando Laura era già adulta. Il pediatra aveva infatti ricondotto l’episodio ad un’allergia al latte, ma Laura andò addirittura in coma. In ospedale nessuno riuscì a capire l’origine di quella crisi, attribuendola ad una semplice intolleranza. “Per questo ho (purtroppo) continuato a mangiare di tutto, senza precauzioni: divoravo il cibo come un camionista, ma assimilavo pochissimo ed ero continuamente afflitta da problemi di digestione e da attacchi di diarrea”. E’ solo nel 2008 che, grazie ad una gastroscopia con prelievo dei villi intestinali, si è scoperta l’entità del disturbo di Laura: l’attrice è affetta da celiachia.

“Da allora il glutine è il nemico numero uno, per me, e tutti gli alimenti che lo contengono sono banditi dalla mia tavola”, ha confessato l’attrice.