Maria De Filippi, Emma Marrone ha svelato un sorprendente ed inedito retroscena: la confessione è arrivata dopo anni, i dettagli.

Era il momento tanto atteso di questa puntata di Verissimo, l’intervista a Maria De Filippi. Sappiamo benissimo che la regina di Mediaset si ‘concede’ pochissime volte ad interviste televisive. Per questo motivo, vederla raccontarsi e svelarsi è, senza alcun dubbio, un vero e proprio colpo di scena. E così, a distanza di qualche settimana dalla sua ospitata a Domenica In con Mara Venier, la conduttrice si è ampiamente raccontata a Silvia Toffanin. Ha parlato davvero di tutto, bisogna ammetterlo. E, com’è giusto che sia, non sono assolutamente mancate le sorprese. A farle recapitare dei dolcissimi videomessaggi, infatti, sono state Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, due regine della musica italiana, ma anche due ex vincitrici di Amici alle quali la De Filippi è molto legata. Ecco. È stata proprio la Marrone che, per la prima volta in assoluto, ha raccontato un retroscena davvero inedito su di lei. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Emma Marrone svela un retroscena su Maria De Filippi: cosa accade ogni volta

Subito dopo aver parlato del suo Natale più bello e di suo figlio Gabriele, Maria De Filippi ha ricevuto due splendide sorprese. A farle recapitare due inaspettati videomessaggi a ‘Verissimo’ sono state proprio Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Entrambe, lo sappiamo benissimo, sono state due vincitrici di Amici. E, nonostante sia passato del tempo dalla loro vittoria, con entrambe la regina di Mediaset continua a mantenere un ottimo rapporto. È proprio in merito a questo che, nel suo breve messaggio, la voce di ‘Amami’ non ha potuto fare a meno di raccontare un inedito retroscena. Ogni volta che Emma incontra la De Filippi sembrerebbe che accada davvero qualcosa di ‘straordinario’. Ovvero? Vediamo le sue parole. ‘Tutte le volte che vado da Maria, entro nel suo camerino, che io chiamo la stanza della scarpe, e me ne vado sempre con due o tre paia’, ha rivelato per la prima volta la Marrone. Ecco, ma cosa ne fa poi? Non le indossa, sia chiaro. Piuttosto, le mette in ‘bacheca’ come se fossero un vero e proprio cimelio.

‘Grazie per le tue scarpe che mi portano fortuna’, ha concluso Emma Marrone. Insomma, un retroscena davvero inedito, no?