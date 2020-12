Maria De Filippi, il retroscena sull’adozione del figlio Gabriele: una rivelazione inaspettata.

E’ la regina della televisione italiana, Maria De Filippi è amatissima, e seguitissima. I suoi programmi sono fra i più apprezzati dal pubblico, da Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island. La conduttrice proprio oggi, sabato 26 dicembre, sarà ospite nella trasmissione Verissimo, in cui racconterà la sua vita personale e professionale, ai microfoni di Silvia Toffanin. Maria, come sappiamo, è sposata da ben 25 anni con Maurizio Costanzo, un amore che la donna ha sempre manifestato in tutte le interviste, e che più volte ha appassionato il pubblico, con i suoi racconti alquanto divertenti. La presentatrice, in un’ospitata nella trasmissione ‘A raccontare comincia tu’, di Raffaella Carrà, ha raccontato un po’ della sua vita, fino a parlare dell’adozione di suo figlio Gabriele, rivelando un retroscena che nessuno si aspettava.

Maria De Filippi, un inaspettato retroscena sull’adozione di Gabriele

Come abbiamo già riportato, Maria De Filippi, ospite di ‘A raccontare comincia tu‘ da Raffaella Carrà, ha percorso la sua vita, dall’infanzia fino ai suoi esordi in televisione, passando per l’adozione di suo figlio Gabriele. Infatti, quest’ultimo è il figlio che la conduttrice e Maurizio Costanzo hanno deciso di adottare quando aveva solo 12 anni. Nel corso dell’intervista, Maria ha rivelato dettagli dell’adozione, che nessuno sapeva. A quanto pare, la donna ha raccontato che quando hanno conosciuto Gabriele, lui aveva già rifiutato due famiglie, e che era grande il timore che non potesse accettare anche loro. La De Filippi si è lasciata andare, rivelando che fin dal primo sguardo che si sono scambiati ha sentito tra di loro qualcosa di unico e speciale. In realtà, a scegliere la coppia come genitori è stato proprio il bambino, e non Costanzo e la conduttrice.

La scelta più bella per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Quindi, mentre all’inizio sono stati loro a scegliere il ragazzo, in seguito, è stato proprio Gabriele a prendere la decisione, che ha cambiato totalmente la vita della coppia. Un retroscena inaspettato, che nessuno certamente conosceva, e che ha sorpreso i tantissimi fan dell’amatissima presentatrice, e dell’incredibile giornalista.

