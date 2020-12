Nessuno era a conoscenza di questo particolare inedito: ecco cosa ha raccontato Maria De Filippi sulla conduzione del Festival di Sanremo nel 2017.

Maria De Filippi è una delle conduttrici italiane più note ed amate. La donna, volto storico di programmi tv seguitissimi dagli italiani, è attiva nel piccolo schermo dal lontano 1992. Iniziò a lavorare per Canale 5 ed in pochi anni divenne famosa con i suoi programmi tv ancora oggi seguitissimi. La De Filippi è proprietaria con RTI della società Fascino PGT che realizza trasmissioni Mediaset. Ricordate Maria de Filippi sul palco di Sanremo? Ha condotto il Festival della musica italiana nel 2017 al fianco di Carlo Conti: ebbe un enorme successo sul palco dell’Ariston. La conduttrice ha però un brutto ricordo di quell’esperienza: non l’ha vissuta come avrebbe voluto. Ecco cosa ha raccontato in un’intervista a Il Corriere.

Maria De Filippi, il retroscena sul Festival di Sanremo: l’ha raccontato soltanto adesso

Maria De Filippi in una recente intervista a Il Corriere ha raccontato di quando ha condotto il Festival di Sanremo, nel 2017. Non ha vissuto l’esperienza come immaginava: era davvero terrorizzata dall’idea di salire sul palco dell’Ariston. Vorrebbe rivivere diversamente quella serata “Perché ero terrorizzata, non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea. Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro. Ho scelto di non fare le scale non per la paura di cadere, ma per la certezza di cadere perché mi tremavano le gambe. Ero preparata su ogni autore di ogni canzone, anche se poi ho capito che non serviva a niente. Ho finito quella sera nella convinzione di tornare a Roma, talmente ero stanca. Se potessi la rivivrei in modo completamente diverso“. Anche dal punto di vista personale c’è un episodio che vorrebbe rivivere diversamente. Ha svelato che quando ha incontrato per la prima volta suo figlio adottivo, Gabriele, era molto tesa.