Il celebre Massimo Ranieri è un artista iconico che ha fatto la storia della musica italiana: “La povertà è anche questo”, il ricordo del Natale. Parliamo di un vero e proprio fenomeno che vanta nella sua carriera i ruoli di cantante, attore, doppiatore. Ma anche conduttore e showman, un artista a tutto tondo e dal talento straordinario. Nato a Napoli, classe 1951, Massimo Ranieri non ha mai celato le sue origini. Il celebre cantante proveniva da una famiglia molto povera, tanto che, quando fu ingaggiato per il primo lavoro e ricevette un anticipo di 200 mila lire, ha rivelato che nessuno aveva mai visto una cifra simile. E proprio queste condizioni economiche sono alla base di un ricordo che riguarda il Natale.

Massimo Ranieri, il ricordo del Natale

Lo straordinario e iconico artista è stato protagonista di una carriera costellata di immensi successi. Il suo passato, tuttavia, non è stato facile a causa delle condizioni economiche della famiglia. “Nella mia vita non ricordo i festeggiamenti per il Natale: era una roba da ricchi e noi non avevamo niente” ha rivelato, qualche tempo fa, a Sorrisi e Canzoni. “I regali non entravano proprio nella nostra vita. La povertà è anche questo” ha spiegato. Massimo Ranieri, tuttavia, pone l’accento su quanto amore ci fosse nella sua famiglia. In particolare, l’artista rammenta anche quando riuscì a sorprendere l’amata mamma con un fiore. “Era una sterlizia, il fiore che preferiva” ha rivelato. “Ero rientrato tardi dal lavoro come al solito, sono andato da lei che dormiva, l’ho svegliata e le ho detto: ‘Mammà questo è per te”.

Un retroscena davvero toccante quello rivelato dal celebre artista.

