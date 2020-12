Natalia Estrada, cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita? La drastica decisione della spagnola dopo anni di intramontabile successo.

Era esattamente l’anno 1993 quando Natalia Estrada debuttava in Italia al fianco dell’allora marito, Giorgio Mastrota, su Rete Quattro. Ed, in particolare, nel famoso programma ‘Il Gioco delle Coppie’. Da quel momento, il successo della bellissima spagnola naturalizzata in Italia è aumentato considerevolmente. Non soltanto, nel 1997, è diventato il volto di un famoso film di Leonardo Pieraccioni, ‘Il Ciclone’, ma ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto di diventare, intorno agli anni 2000, la vera e propria regina di Mediaset. Non soltanto, infatti, ha preso parte a diversi programmi di successo e film cinematografici, ma ha anche avuto l’opportunità di lavorare con nomi di un certo calibro della televisione italiana. A partire, quindi, da Gerry Scotti. Fino all’intramontabile Gigi Sabani. Ecco, ma a distanza di anni dal suo successo, cosa fa oggi Natalia Estrada? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Natalia Estrada oggi, cosa fa e com’è cambiata? La decisione è drastica

Nel 1996, insieme a Lorena Forteza e Leonardo Pieraccioni, Natalia Estrada ha preso parte al film ‘Il Ciclone’ nei panni di Peneolope. Sono passati esattamente ventiquattro anni da quel momento, ma com’è cambiata e cosa fa oggi? Come dicevamo precedentemente, dopo aver fatto il suo debutto nel mondo del cinema, la bellissima spagnola ha letteralmente spiccato al volo nello spettacolo. Tanto da diventare, in diverse occasioni, la colonna portante di numerosi programmi televisivi. Una carriera davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, da diversi anni a questa parte, la Estrada è praticamente scomparsa dal piccolo schermo. La sua ultima apparizione televisiva, infatti, risale al 2007. Quando, essendo lei una ballerina, ha preso parte alla versione spagnola di ‘Ballando con le Stelle’. Ma com’è cambiata oggi e cosa fa Natalia Estrada? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. In una sua intervista al settimanale ‘Di Più’, la Estrada ha raccontato di essersi completamente allontanata dalla televisione. E di essersi completamente dedicata alla vita privata. Insieme a suo marito, infatti, gestisce un maneggio a Cortizzone, in provincia di Asti. Da poco, infine, è diventata nonna per la seconda volta. Sua figlia Natalia Junior, avuto dalla precedente relazione con Giorgio Mastrota, ha dato al mondo la sua secondogenita.

