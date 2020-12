Peter Pan è diventato grande: com’è oggi il celebre attore che da bambino ha interpretato il celebre e amatissimo personaggio del film.

L’amatissimo film di Peter Pan uscì nelle sale nell’anno 2003 e conquistò grandi e piccini: com’è diventato il dolcissimo attore che prestava il volto al protagonista? Limpidi occhioni azzurri, capelli biondi disordinati e un sorriso da sciogliere il cuore: il quattordicenne Jeremy Sumpter incarnava alla perfezione il personaggio fiabesco. Insieme a lui, la bellissima Rachel Hurd-wood, che abbiamo poi ammirato in Profumo-Storia di un assassino, sembrava fatta apposta per il ruolo di Wendy. La trasposizione della fiaba Disney riuscì a incantare il pubblico e al resto pensarono i giovanissimi e talentuosi attori. Ma com’è diventato Jeremy Sumpter, il giovane interprete di Peter Pan? Scopriamolo, insieme a tutti i dettagli sulla sua carriera.

Jeremy Sumpter, com’è oggi l’attore di Peter Pan

Tutti i bambini devono diventare grandi e Jeremy Sumpter, sebbene sia stato uno splendido Peter Pan, non fa eccezione. Il giovane attore americano è oggi un affascinante trentunenne. Originario della California, il suo esordio come modello arrivò all’età di undici anni. La prima apparizione cinematografica lo vide interpretare Frailty- Nessuno è al sicuro. La notorietà, tuttavia, giunse con il ruolo di protagonista nel celebre Peter Pan. In seguito, Jeremy Sumpter ha preso parte a diverse serie televisive, come Clubhause e CSI. Ha poi interpretato un cameramen nel film Into the storm. L’attore, seguitissimo su Instagram, era fidanzato e in procinto di convolare a nozze, ma nel 2016 la coppia ha annullato il matrimonio e si è separata. Siete curiosi di scoprire com’è diventato l’interprete di Peter Pan? Eccovi accontentati.

Riuscite a riconoscere l’attore in questo scatto? A osservarlo bene, la somiglianza è straordinaria e il tempo sembra non essere trascorso. Non trovate anche voi?