La bellissima Serena Rossi è una delle interpreti di maggiore talento del nostro panorama artistico e ha fatto un’incredibile rivelazione che riguarda suo nonno: resterete senza parole.

La splendida Serena Rossi è una delle interpreti più talentuose e apprezzate del nostro panorama artistico: sorprendente rivelazione che riguarda suo nonno, resterete senza parole. La bellissima attrice non ha certo bisogno di presentazioni, il suo talento e la sua straordinaria carriera parlano per lei. Di origini napoletane, è dotata anche di una voce davvero sorprendente come ha dimostrato interpretando l’iconica Mia Martini in Io sono Mia. Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta quasi cinquecentomila follower. Qualche tempo fa ha fatto una confessione davvero inaspettata riguardo una proposta particolare che ha ricevuto. Ma a sorprendere davvero i fan è stato un retroscena davvero inaspettato, una rivelazione che riguarda il nonno di Serena Rossi: resterete senza parole.

Serena Rossi, l’incredibile rivelazione sul nonno

La bella attrice, come sappiamo, è di origine napoletana. Sembra che l’arte e, in particolare, la musica fosse una dote che coinvolgeva diversi membri della sua famiglia. Non tutti sanno, infatti, che il nonno dell’attrice, è stato un paroliere. In particolare, l’uomo ha scritto per uno degli artisti simbolo della città di Napoli. Parliamo del celebre Mario Merola. “Nella mia famiglia tutti hanno sempre cantato e mio nonno scriveva le parole per le canzoni di Mario Merola” ha rivelato la celebre attrice, come riportato da La Repubblica un po’ di tempo fa. Serena Rossi, che ha prestato la voce anche alla principessa Anna per l’amatissimo Forzen, prodotto dalla Disney, ha dimostrato di avere l’arte nel sangue.

Una vera rivelazione che riguarda il nonno della splendida attrice e di cui, siamo certi, non avevate idea.