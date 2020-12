Anticipazioni Domenica In, 27 dicembre: tanti incredibili ospiti, ci sarà anche l’amatissimo cantante.

Una puntata ricca di incredibili ospiti e tantissime sorprese quella che si appresta a essere trasmessa nel pomeriggio di oggi, domenica 27 dicembre, dell’amatissimo programma Domenica In. La trasmissione, condotta dall’eccezionale Mara Venier, è arrivata alla sedicesima puntata. La conduttrice può dirsi certamente fiera, dato il successo ottenuto, anzi, possiamo dire, che il programma è tra i più seguiti della domenica. Il tutto dovuto ovviamente sia al talento di Mara, e al suo essere tanto solare e passionale, ma anche ai temi trattati, e soprattutto agli ospiti che ogni volta animano l’atmosfera in studio. Nella puntata di oggi si parlerà di VaccineDay, ovvero la giornata che corrisponde all’avvio in Italia e in Europa della campagna di vaccinazione. Proprio a tal proposito, sarà presente in collegamento il ministro della salute Speranza, accompagnato dal commissario straordinario per l’Emergenza Covid Domenico Arcuri. In seguito, la diretta sarà stravolta dai tantissimi super ospiti: ci sarà anche l’amatissimo cantante.

Anticipazioni Domenica In, 27 dicembre: ecco tutti gli ospiti presenti

Domenica In è un seguitissimo programma domenicale che da anni riscontra un successo incredibile, alla conduzione l’amatissima Mara Venier, che col suo fare tanto solare ed energico riesce sempre a mantenere alta l’attenzione del pubblico, grazie ovviamente anche alle interviste che ogni volta avvengono, attraversate da un turbinio di emozioni, e inaspettate rivelazioni. Nella puntata di oggi, domenica 27 dicembre, saranno molti gli ospiti che animeranno gli studi della trasmissione. Con un collegamento da Milano, sarà ospite anche Roberto Bolle che presenterà la quarta edizione dello show Danza con me. A seguire, ampio spazio sarà dedicato ad un amatissimo cantante, un artista incredibile che ha fatto la storia della musica, stiamo parlando del grande Massimo Ranieri. Il cantante si esibirà con alcuni suoi brani tratti dal suo nuovo album. Non solo, un altro immenso artista sarà presente in studio, che si lascerà intervistare da Zia Mara, proprio lui, il mitico Clementino. Il rapper racconterà la sua vita professionale e privata.

Infine, durante la diretta di Domenica In, ci sarà anche l’astrologo Simon and the Stars. A quanto pare, quella di oggi, domenica 27 dicembre, sarà una puntata ricca di colpi di scena, con grandissimi ospiti presenti.

