Clementino è uno dei giovanissimi rapper più emergenti, ma come si chiama esattamente? Non tutti conoscono il suo vero nome.

Classe 1982, il giovane Clementino inizia a fare il suo debutto nel mondo della musica ed, in particolare, del rap dopo il 2006. È proprio in questi anni che, dopo aver vinto diverse competizioni di free style, il campano firma un contratto con un’importante etichetta discografica. E da quel momento, non si è mai più fermato. Da quel momento, infatti, sono passati quasi quattordici anni, eppure, il rapper continua a decantare di un successo davvero spropositato. Recentemente su Rai Due con The Voice Senior, Clementino decanta di una carriera alle spalle davvero incredibile. Ecco, ma come si chiama? È da quando ha fatto il suo debutto sulla scena musicale che lo conosciamo come ‘Clementino’, ma qual è il suo vero nome? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Come si chiama Clementino? Questo è il suo vero nome

Qual è il vero nome di Clementino? Seppure è da quando ha fatto il suo debutto sulla scena musicale che lo conosciamo con questo nome, il rapper si chiama proprio così? Oppure, magari come Massimo Ranieri o, addirittura, J-Ax, il campano utilizza un nome d’arte? Ebbene, ve lo confermiamo! ‘Clementino’ non è assolutamente il suo vero nome, piuttosto, come dicevamo precedentemente, un nome con cui il rapper usa per farsi riconoscere nel mondo dello spettacolo. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: come si chiama esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il vero nome di Clementino sia Clemente Maccaro.

Nulla di tanto diverso dal suo vero nome, c’è da ammetterlo. Eppure, Clementino non è proprio il suo nome di battesimo.

Il doloroso passato

Attualmente, si potrebbe dire che Clementino decanta di una vita davvero perfetta. Fortemente legato alla sua famiglia e con una carriera davvero incredibile, il giovane rapper finalmente è felice e appagato. Eppure, nel suo passato, Clemente decanta di un passato abbastanza doloroso. In una sua recente intervista a Fanpage, il rapper ha raccontato di un periodo davvero difficile.