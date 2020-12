Clementino e il suo difficile passato: “Stavo perdendo tutta la mia vita”, la confessione choc del cantante.

Clementino è un rapper amatissimo, che negli anni ha saputo farsi strada nel mondo della musica con le sue forze, riuscendo ad arrivare al successo, grazie al suo incredibile talento. Ha vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firmando in seguito un contratto con l’etichetta discografica Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Pian piano inizia a farsi conoscere, duettando con numerosi importanti artisti. Clementino ha toccato molti palchi, ricorderemo certamente la sua partecipazione al Festival di Sanremo, che ha conquistato davvero tutti. Il rapper ha però alle spalle un difficile passato: “Stavo perdendo tutta la mia vita“.

Clementino, il difficile passato: una confessione da brividi

Il famoso rapper è oggi amatissimo, e soprattutto affermatissimo. Negli ultimi tempi, l’abbiamo visto in veste di giudice del programma The Voice Senior, dimostrando di possedere un talento straordinario. L’artista però ha vissuto un periodo buio della sua vita, e ha deciso di lasciarsi andare, rivelando il suo difficile passato: “Stavo perdendo tutta la mia vita, vengo da un periodo buio, il riferimento è sicuramente Clementino a 16 anni, quando sognavo di arrivare su grandi palchi… sono dovuto passare davanti a tarantelle, già da ragazzino andavo verso gli eccessi. L’utilizzo di un tipo di droga dove il giorno dopo dici ‘a me questa cosa mi piace’, e così il giorno dopo lo fai di nuovo. E poi ti rendi conto che stai cambiando, e quindi c’era bisogno di una calmata”, ha raccontato il rapper in una vecchia intervista a Fanpage.it.

Un passato burrascoso che ha segnato l’amatissimo cantante, fino a condurlo in una comunità. Ma ha così deciso di riprendere in mano la sua vita, e soprattutto il suo sogno. Un sogno che è riuscito a realizzare col tempo arrivando al successo oggi posseduto.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui