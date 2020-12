Nel giorno del suo compleanno, Elisa Isoardi ha annunciato un’incredibile sorpresa in arrivo per i suoi fan: l’annuncio appena arrivato.

Lo aveva già annunciato, bisogna ammetterlo. Ed adesso, finalmente, è arrivato il momento atteso. E dare la lieta notizia, com’è giusto che sia, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un’Instagram Stories condivisa sulla sua pagina social ufficiale, la bellissima Elisa Isoardi ha annunciato l’arrivo di una splendida sorpresa per tutti i suoi fan. Proprio nel giorno del suo trentottesimo compleanno, l’ex colonna portante de la ‘Prova del Cuoco’ ha voluto rendere partecipi i suoi numerosi ed accaniti sostenitori di una splendida novità in arrivo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, questa sorpresa era già nell’aria. Perché erano già da diversi giorni che la Isoardi ne parlava. Ma bando alle ciance, di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elisa Isoardi, splendida sorpresa in arrivo: che bello!

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, Elisa Isoardi non ha potuto affatto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori della splendida sorpresa in arrivo. Anziché essere lei la destinataria di piacevolissimi regali, dato che proprio oggi, Domenica 27 Dicembre, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ compie ben trentotto anni, è proprio lei a voler fare un regalo ai suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? L’annuncio, come dicevamo precedentemente, è arrivato qualche ora su Instagram. E, senza alcun dubbio, ha fatto letteralmente esplodere di gioia i suoi followers. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? Beh, la risposta è davvero semplice: Elisa Isoardi è pronta a regalare una splendida coreografia con Stefano Orodei. Sappiamo benissimo che la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ è servita davvero tantissimo alla conduttrice televisiva. Ed è stata la diretta interessata, in diverse occasioni, a rivelarlo. Ebbene si. È proprio per questo motivo che, una volta terminato il suo percorso, la Isoardi ha deciso di farsi un regalo: continuare a coltivare la sua passione. Qualche giorno fa, infatti, si è mostrata in sala prove. Ed, invece, pochissimo tempo fa, ha annunciato l’arrivo di una coreografia. Un momento tanto atteso, c’è da ammettere. Anche perché sappiamo benissimo quanto la Isoardi abbia fatto emozionare tutti a ‘Ballando’. Quindi, si può chiaramente comprendere, quanto non si veda l’ora di poterla vedere nuovamente ballare.

Al momento, non sappiamo altro. Non conosciamo dove si esibirà, come sarà la sua performance e, soprattutto, quale canzone sarà il sottofondo musicale. Una cosa, però, è certa: tra esattamente diciannove ore non perdetevi l’appuntamento. Noi non vediamo l’ora, voi?

