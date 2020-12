Annuncio bomba sulla puntata di domani sera del GF Vip: in arrivo un’incredibile super ospite. A rivelarlo in anteprima, TvBlog.

Prevista una puntata memorabile domani sera: al GF Vip, che ogni giorno riscuote sempre più successo, le sorprese non mancano mai soprattutto in questo periodo di festività. Numerosi i colpi di scena attesi domani, a cominciare dai risvolti che potrebbe avere la questione tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Senza dimenticare che proprio questa settimana ci sono state anche intriganti novità tra due concorrenti molto amati: stiamo parlando ovviamente del bacio scattato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Insomma, gli argomenti da trattare non mancheranno e la puntata si preannuncia ricca di avvenimenti. Ma ad annunciare la novità più clamorosa in assoluto è TvBlog che ha rivelato in anteprima chi sarà la super ospite della serata. Scopriamolo!

GF Vip, annuncio bomba: la super ospite sarà addirittura lei

Se il collegamento di Barbara D’Urso con la Casa di Cinecittà aveva lasciato di stucco tutti qualche mese fa, quello di domani sera con un’altra regina della tv non sarà da meno. Sarà Maria De Filippi infatti a collegarsi con i gieffini che resteranno davvero sbalorditi. “Maria De Filippi negli anni ha dimostrato di non concedersi facilmente a momenti televisivi che esulassero dai suoi programmi. Qualcosa però forse parrebbe cambiato perché, se già ieri pomeriggio la conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domani sera arriverà un’altra importante ospitata. – si legge su tvblog – Possiamo annunciarvi che Maria infatti sarà in collegamento con il Grande Fratello Vip.

Il portale rivela che la conduttrice di Uomini e Donne avrà il via libera e potrà gestire questo momento televisivo improvvisando come meglio riterrà opportuno. Non ci resta che attendere la puntata per scoprire cosa accadrà.

