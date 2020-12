GF Vip, clamoroso: il reality si allunga ancora, ecco quando terminerà e quando andrà in onda l’ultima puntata.

Un’edizione seguitissima, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda su Canale 5. Le avventure dei ‘vipponi’ rinchiusi nella casa più spiata della tv appassionano milioni di telespettatori, ormai da più di tre mesi. E, a quanto pare, lo faranno ancora per un bel po’. Come tutti sappiamo, la quinta edizione del reality show di Canale 5 non è terminata nella prima settimana di Dicembre, come inizialmente stabilito, ma è stata prolungata fino a febbraio 2021. Ebbene, l’ultima indiscrezione lanciata da TV Blog riguarda proprio la data dell’ultima puntata del GF Vip 5. Fino a poche ore fa, la finale era prevista per lunedì 15 febbraio, ma secondo TV Blog l’edizione potrebbe allungarsi ulteriormente! Fino a quando? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, clamoroso: il reality si allunga ancora di circa dieci giorni

Il Grande Fratello Vip si allunga ulteriormente! È questa l’ultima clamorosa indiscrezione di TV Blog, che annuncia una nuova data per la puntata finale del reality show di Alfonso Signorini. Non più lunedì 15 febbraio, ma venerdì 26 febbraio! Ebbene sì, questa fortunatissima edizione del reality si allungherebbe di altri 10 giorni. Si attende la conferma ufficiale, ma pare proprio che Mediaset abbia chiesto al conduttore di andare avanti con la messa in onda del reality show per tutto il mese di febbraio. Una notizia che farà piacere ai telespettatori della trasmissione, ma come la prenderanno i concorrenti? Già la notizia del primo prolungamento ha sconvolto non poco i vipponi: come reagiranno a questo nuovo annuncio? Staremo a vedere! Domani, lunedì 28 dicembre, andrà in onda una nuova ricchissima puntata del GF Vip, in prima serata: Signorini informerà i vipponi di questa nuova modifica? Non ci resta che attendere la puntata!

Puntata che, ricordiamo, ci sarà eccezionalmente anche giovedì 31 dicembre, per aspettare il Capodanno in diretta! Una serata ricca di musica, sorprese ed emozioni, per concludere il 2020 in un clima di grande allegria e con tantissimi ospiti speciali! Chi aspetterà la mezzanotte insieme ai vipponi?