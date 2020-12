Duro sfogo nella casa del GF VIP di Dayane Mello, che si scaglia contro i suoi coinquilini: “Mi stanno sul cazzo”

Dayane Mello è sicuramente una delle concorrenti più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana divide il pubblico: da una parte c’è chi la apprezza e la vorrebbe in finale, dall’altra c’è chi invece vorrebbe eliminarla. La Mello, però, è una delle candidate alla finalissima del GF VIP, che andrà in onda alla fine di febbraio. Il reality show di Canale 5, infatti, ha subito un altro prolungamento.

GF VIP, Dayane Mello sbotta: “Mi stanno sul c***o”

Proseguono i giorni nella casa del GF VIP. La convivenza diventa sempre più dura. Nel pomeriggio, Dayane Mello, mentre discuteva con Mario Ermito, uno degli ultimi arrivati, ha sbottato nei confronti di due coinquilini. La modella brasiliana, parlando di future nomination, ha tirato in ballo Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La Mello, senza peli sulla linga, ha confessato: “Mi stanno sul c***o” – poi ha aggiunto – “Sono due dei tre vecchi, però sono tra i preferiti del pubblico. Questo è un grande problema e non so se faccio la cosa giusta“. La modella ha poi confessato di voler nominare Giulia Salemi, ma la figlia prova un forte bene nei suoi confronti.

Dayane contro il golden trio: ci sono 2/3 dei vecchi (Tommaso, Stefania, MTR) che mi stanno sul cazzo però sono i preferiti del pubblico. Questo è il problema” #GFVIP #zorzando pic.twitter.com/xgGnqcvm71 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 27, 2020

Dayane, dunque, vorrebbe mandare in nomination Tommaso e Stefania, ma sa che, se dovesse accanirsi contro di loro, avrebbe tutto il pubblico del Grande Fratello Vip contro. La Mello deve allora studiare un’altra strategia. Nel frattempo, come spesso ha fatto, sta cercando di portare dalla sua parte i nuovi arrivati.