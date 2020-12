GF VIP, Pierpaolo Pretelli svela cosa prova per Giulia Salemi: le sue parole

Pierpaolo Pretelli nella casa del GF VIP ha svelato cosa prova per Giulia Salemi: ecco le parole del concorrente del reality show

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle nuove coppie della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci, ha cercato di voltare pagina con Giulia Salemi. La modella e influencer sembra gradire la vicinanza di Pretelli. In settimana, complice un gioco ideato dagli autori del GF VIP, i due si sono scambiati una serie di baci. Tra di loro potrebbe presto nascere una bellissima storia d’amore.

GF VIP, Pierpaolo Pretelli svela cosa prova per Giulia Salemi

L’amore è nell’aria nella casa del GF VIP. Questa settimana, gli autori del reality show hanno ideato un gioco molto romantico. Al suono della sirena, due inquilini della casa più spiata d’Italia devono baciarsi sotto il vischio. Anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati più di una volta. I due, negli ultimi giorni, stanno cercando di conoscersi meglio e la loro amicizia ‘speciale’ pare possa trasformarsi in qualcosa di più importante.

Pretelli, interrogato da Cecilia Capriotti e Stefania Orlando, ha svelato cosa prova per Giulia Salemi: “Se deve succedere, succede. Io personalmente mi freno poco, però in questo caso mi rendo conto che vado un po’ con i piedi di piombo. Cerco di non fare passi falsi“. Giulia ha assistito alla discussione senza intervenire: “Io non sento“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La relazione tra Pierpolo Pretelli e Giulia Salemi sarà sicuramente uno degli argomenti caldi della prossima puntata del GF VIP 5. La puntata andrà in onda domani in prima serata su Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, domani sera in studio potrebbe esserci un ospite amatissimo.