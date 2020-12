GF Vip, i super ospiti della puntata di Capodanno, in onda giovedì 31 dicembre 2020: ci sarà anche lui!

Un’edizione super fortunata, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda su Canale 5. Un’edizione che, stando alle ultime indiscrezioni, si allungherà ulteriormente, posticipando la puntata finale di circa dieci giorni. Ma, prima del termine dell’avventura, ci attendono ancora tantissimi appuntamenti. Anche questa settimana, in cui, oltre alla puntata di lunedì 28 dicembre, ci sarà quella speciale, del 31 dicembre 2020. Proprio così, Canale 5 ha deciso di affidare la notte di Capodanno ad Alfonso Signorini, che in compagna dei vipponi attenderà il 2021 in diretta. E, proprio per quella serata, il GF Vip sta preparando una serata ricca di sorprese…e di ospiti! Alcuni nomi sono già trapelati: ci sarà anche un amato ex concorrente. Scopriamo di più!

GF Vip, i super ospiti della puntata di Capodanno: cosa accadrà giovedì 31 dicembre

Tutto pronto per il Capodanno col Grande Fratello Vip 5! Dopo la puntata di lunedì 28 dicembre, infatti, il reality tornerà in onda eccezionalmente di giovedì, 31 dicembre 2020, per brindare in diretta con i vipponi e festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo! Un evento unico nella storia del reality show di Canale 5, che quest’anno sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Ma come si svolgerà la puntata di giovedì? Ebbene, in studio ci saranno tanti ospiti. Al fianco del conduttore Alfonso Signorini non ci saranno solo Pupo ed Antonella Elia, ma anche tantissimi super ospiti, tra cui ovviamente Cristiano Malgioglio, che si esibirà con alcuni tra i suoi brani più amati. Ma non è tutto: Tv Blog ha anticipato altri ospiti che vedremo nella puntata del 31 dicembre! Oltre alla conferma dei The Kolors, annunciati già da Giornalettismo, è stato annunciato anche il ritorno di un ex concorrente del reality show: si tratta di Fausto Leali, squalificato dal gioco dopo poche settimane nella casa. Un gradito ritorno, quello di Fausto, che ci delizierà con la sua musica.

Ma non è finita qui: nei prossimi giorni si aggiungeranno tanti nomi nuovi, che contribuiranno a rendere la notte di Capodanno unica. Ma la serata non sarà solo a base di musica: ci saranno sfide di canto, ma anche di ballo e di cucina, oltre alla parentesi, ormai consueta, dedicata ai look dei concorrenti commentati da Tommaso Zorzi. Insomma, una serata tutta a vivere! E voi, aspetterete il 2021 con i vip del GF?