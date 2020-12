GF Vip, colpo di scena, scatta il bacio tra i due concorrenti: l’atmosfera si fa ‘bollente’.

Il Grande Fratello Vip non smette mai di sorprendere, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Un’edizione che si appresta ad essere sicuramente una delle più seguite in assoluto. Infatti, si registrano ascolti record, tanto che si è deciso di prolungare il reality fino ad inizio febbraio. Negli ultimi giorni, in vista delle festività natalizie, i concorrenti hanno ricevuto dei regali da parte dei familiari, per rendere la permanenza in casa ancora più magica. Ma A colpire i fan dell’amatissimo programma, proprio nella serata di ieri, è stato il gioco alquanto passionale che la produzione ha deciso di portare in casa per rendere il tutto più esilarante. Infatti, è stato introdotto un vischio, sotto al quale i concorrenti si sono scambiati grandi effusioni. Come abbiamo già avuto modo di vedere, ieri c’è stato un forte fermento per il bacio che c’è stato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, incalzati dagli altri coinquilini che aspettavano con trepidazione questo momento. Non sono stati certamente gli unici, e ancora una volta l’atmosfera in casa è divenuta davvero ‘bollente’: un bacio inaspettato è scattato tra due concorrenti, lasciando i coinquilini senza parole.

GF Vip, scatta il bacio passionale: i concorrenti spiazzati

Il vischio apportato in casa nella serata di ieri sta riscuotendo un certo successo. I concorrenti sembrano essere davvero trepidanti nel vedere gli altri coinquilini scambiarsi forti effusioni. Il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ha riscosso grande clamore, dato che i due, negli ultimi giorni, erano sempre più vicini. Ma dopo il turno dell’ex velino, proprio quest’ultimo ha incalzato Andrea Zenga, che immediatamente si è trovato circondato dagli altri, a dare un bacio a Dayane Mello. Dopo un primo bacio fugace, che non ha convinto i coinquilini, c’è stato il secondo tentativo. Questa volta, è stato tanto passionale quanto inaspettato.

MA DAYANE SI È EMOZIONATA ED È SCAPPATA CENTODICIOTTO PARTISIPANTI TUTTO OK#gfvip pic.twitter.com/64GVU0ZCc4 — auro (@nevrsland) December 27, 2020

Tutti si sono mostrati alquanto amorevolmente perplessi, tanto che Dayane è fuggita in camera. La Mello e Zenga avranno certamente superato alla grande la sfida, lasciando tutti spiazzati ed entusiasti. Che dire, l’atmosfera in casa si fa sempre più bollente, i concorrenti continuano a stupire il pubblico, che sembra essere sempre più ammaliato da questa edizione super scoppiettante.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui