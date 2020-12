Gianni Sperti, grave lutto: è morto il padre, dolorosissima perdita per l’opinionista di Uomini e Donne; l’annuncio è arrivato attraverso i social.

Un fulmine a ciel sereno. È arrivato pochi minuti fa il tristissimo annuncio di Gianni Sperti, che, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha mandato un ultimo saluto al suo papà che è venuto a mancare. “Ciao papà”, due semplici parole su uno sfondo nero: in pochissimo tempo, il post è stato invaso dai commenti e dai messaggi di affetto dei fan, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza all’opinionista, in un momento così difficile.

Gravissimo lutto per Gianni Sperti: è morto il suo papà. Ad annunciarlo è stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social:

Una perdita dolorosissima per il volto di Uomini e Donne, che ha sempre manifestato il suo legame speciale con la sua famiglia e le sue origini. Anche nella trasmissione di Maria De Filippi, più volte l’ex ballerino ha espresso il suo amore immenso nei confronti dei suoi cari. Che ha sempre tenuto lontani dalle luci dei riflettori, ma non sono mancano dolcissimi scatti condivisi sui social. Come quello apparso su Instagram lo scorso giugno, quando Gianni aveva pubblicato proprio una foto in compagnia del suo papà, che aveva potuto riabbracciare dopo tanti mesi, per via del Covid. Uno scatto emozionante:

Un messaggio straziante, quello pubblicato poco fa da Gianni Sperti, al quale in tantissimi hanno voluto far sentire la propria vicinanza. Non solo i fan, ma anche tanti protagonisti di Uomini e Donne: da Ida Platano a Gemma Galgani, da Sabrina Ghio a Riccardo Guarnieri, da Clarissa Marchese a Daniele Schiavon. Una pioggia di commenti ha invaso il post dell’opinionista, al quale non possiamo che mandare le nostre più sentite condoglianze.