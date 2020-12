In una sua recentissima intervista a Verissimo, Katia Follesa ha raccontato di aver contratto anche lei il Covid: la rivelazione inedita.

Quella di ieri, Sabato 26 Dicembre, è stata una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Nonostante fosse il giorno di Santo Stefano, la bellissima Silvia Toffanin ha scelto ugualmente di andare in onda. E, soprattutto, di regalare al suo tanto caro ed affezionato pubblico degli ospiti davvero incredibili. A partire, quindi, da Maria De Filippi ed Alberto Urso. Fino a ‘Me contro te’, Katia Follesa e tanti altri ancora. Ecco, ma a proposito della famosa comica, sapete che anche lei ha contratto il Covid? Si, avete letto proprio bene. Per la prima volta in assoluto, l’ex colonna portante del duo ‘Katia e Valeria’ ha raccontato di aver avuto anche il temibile virus cinese. Fortunatamente, come raccontato dalla diretta interessata, non lo ha contratto in forma grave. In ogni caso, però, l’isolamento è stato ugualmente una galera. Ecco le sue parole.

Katia Follesa ha contratto il Covid: l’ha raccontato solo ora a Verissimo

Così come è suo solito fare, Katia Follesa si è letteralmente raccontata senza filtri a Verissimo. Nel corso della sua ospitata nello studio di Silvia Toffanin, la comica di Giussano si è ampiamente svelata. Non soltanto, infatti, ha parlato del rapporto con suo marito e della sua decisione di dimagrire, ma anche raccontato di aver contratto il Covid nei mesi scorsi. Fino ad adesso, come dicevamo precedentemente, la bella Follesa aveva deciso di non raccontare nulla proprio per non fare preoccupare nessuno. Adesso che, però, è tutto superato e, soprattutto, che sta bene, ha deciso di farlo per la prima volta. Come dicevamo precedentemente, nonostante la comica abbia contratto il virus cinese, fortunatamente non ha avvertito sintomi molti gravi. ‘Lo ho avuto in forma leggera’, ha detto la Follesa a Silvia Toffanin. Pensate, sembrerebbe che Katia non se ne sia nemmeno reso conto di averlo contratto. Come raccontato dalla diretta interessata, infatti, sembrerebbe che l’ultimo tampone di controllo sia risultato negativo. ‘Probabilmente, l’incubazione era in corso. L’ho preso, ma non sono stata male’, ha continuato a dire la comica. Ecco, ma come è stato trascorrere questi giorni chiusi in casa? ‘Una galera’, ha specificato la Follesa. Ovviamente, lei, fin quando non è risultata negativa, è rimasta chiusa in una stanza. E se usciva da lì, era sempre ben attrezzata con guanti e mascherine. Ma, da come si può chiaramente comprendere, vivere in queste condizioni non è stato assolutamente facile.

Era Ottobre scorso quando Katia Follesa ha scoperto di aver contratto il Covid. Da quel momento, sono trascorsi circa un paio di mesi. Ed adesso la comica è guarita. Ed è in gran forma.