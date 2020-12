La puntata di questa sera, Domenica 27 Dicembre, di Live-Non è la D’Urso non andrà in onda, ma quando ritorna? La data esatta.

Andrà in onda la puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso? Come da diverse settimane a questa parte, Domenica 27 Dicembre, la simpaticissima Barbara D’Urso sarà al timone di una nuova e sorprendente puntata del suo prime time? Purtroppo, no! La conduttrice campana è in vacanza. Così come l’anno scorso, anche questa stagione televisiva della D’Urso è particolarmente intensa ed impegnativa. È proprio per questo motivo che, per ritornare più carica e più forte di prima, si è reso necessario uno stop delle sue trasmissioni per almeno i quindici giorni delle feste natalizie. Ecco, ma se sappiamo che Pomeriggio Cinque ritornerà in onda il primo Lunedì 11 Gennaio, quando ritornerà, invece, Live-Non è la D’Urso? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Live-Non è la D’Urso quando ritorna in onda? Non vediamo l’ora!

Così come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, anche Live-Non è la D’Urso ha subito uno stop per le vacanze natalizie. Ecco, ma quanto ritornerà in onda il prime time della conduttrice campana? Appurato che, nei primi giorni di Gennaio, ritorneranno sul piccolo schermo la maggior parte dei programmi, a partire da Uomini e Donne fino a Pomeriggio Cinque, quando ritorna in onda Live? Sappiamo benissimo che, così come l’anno scorso, assistere a ciascuna puntata del programma della D’Urso è diventata un vero e proprio ‘must’ della Domenica sera. Ed è proprio per questo motivo che non si vede praticamente l’ora che inizi nuovamente. Ecco, ma quando? Quando è che potremo assistere nuovamente allo spettacolo che, ogni Domenica sera, la D’Urso ci presenta? Siete proprio curiosi di saperlo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, com’è solita fare, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la simpaticissima Barbara ha svelato la date esatta di inizio nuova stagione di Live.

Carissimi lettori e carissime lettrice di Sologossip, segnatevi questa data sul calendario: il 10 Gennaio 2021, Live-Non è la D’Urso ritorna in onda.

