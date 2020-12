Attraverso il suo canale Instagram ufficiale, Maluma ha condiviso il suo allenamento all’aperto a corpo libero: davvero incredibile!

Senza alcun dubbio, non potete fare a meno di conoscerlo. Stiamo parlando proprio di lui. Stiamo parlando di Maluma. Da anni sulla scena musicale, il cantante colombiano riscuote un successo davvero clamoroso. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Non soltanto, infatti, la sua musica fa scatenare milioni e milioni di suoi fan internazionali, ma anche il suo fascino non è assolutamente da disprezzare. E, d’altra parte, ce lo testimoniano le numerose fotografie che, sul suo canale social ufficiale, è solito condividere. Che siano incredibili selfie o scatti durante i suoi tour, il cantante è una vera e propria star di Instagram. Ma sapete che, qualche tempo fa, ha condiviso il suo allenamento? È attivissimo sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente. Ed è proprio per questo motivo che, qualche giorno fa, non ha potuto fare a meno di mostrare il suo workout ai suoi sostenitori. Siete curiosi di vederlo anche voi? Diamoci uno sguardo insieme. Vi anticipiamo: resterete sbalorditi!

Maluma, allenamento all’aperto a corpo libero: che forza!

Amatissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, Maluma non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adoratissimo pubblico Instagram. E così, oltre a condividere lo stravolgente cambio look di qualche mese fa, ha voluto condividere anche il suo allenamento. Spulciando con attenzione il suo profilo, possiamo chiaramente notare che il cantante colombiano decanta di un fascino e di una forma fisica davvero perfetta. Ebbene, ma qual è il suo segreto? Ovviamente, un costante allenamento sportivo. Qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente, ne ha voluto mostrare una parte ai suoi sostenitori. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che è davvero incredibile. Anche perché è il classico workout a corpo libero, ma ugualmente ‘pesante’. Sapete perché? In questo video condiviso su Instagram (CLICCA QUI PER VEDERLO), il cantante colombiano, col sottofondo di Bob Marley, allena i muscoli della gambe, dei pettorali, della braccia e degli addominali. Insomma, il classico allenamento ‘total body’. E la cosa più eclatante che, non potendo andare in palestra, si aiuta con quello che trova in casa. Insomma, davvero superlativo.

Cosa aspettate? Provateci anche voi, no?