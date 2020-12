Che lavoro faceva prima del successo Maurizio Battista, in tv stasera 27 dicembre su Italia 1 con lo spettacolo ’30 anni e non li dimostra’.

Trent’anni di carriera nei quali il comico Maurizio Battista ha avuto modo di osservare pregi e difetti della società italiana, con i suoi cambiamenti, le sue mode e le sue abitudini. Saranno proprio questi i temi che il cabarettista romano affronterà in chiave comica, durante lo spettacolo teatrale in onda stasera su Italia 1. Un modo per celebrare questo importante traguardo raggiunto nella sua carriera. Una carriera fatta di tanti successi, iniziata nel 1978 a teatro e nel 1989 in tv con la partecipazione a Fantastico 10, al fianco di mostri sacri come Massimo Ranieri, Giancarlo Magalli e Anna Oxa. Da lì in poi, tanti i programmi nei quali Maurizio Battista ha potuto far apprezzare il suo talento di attore che da anni lo mantiene sulla cresta dell’onda. Ma nel passato di Maurizio c’è stato anche un altro lavoro, lo sapevate? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Maurizio Battista, il suo lavoro prima di diventare attore: non lo avreste mai detto

Nato a Roma, nel quartiere di San Giovanni il 29 giugno del 1957, Battista proviene da una famiglia di origini ciociare. Molto attaccato alle sue origini, l’attore (che è stato tra i concorrenti della terza edizione del GF Vip) vive tuttora in quella zona della capitale. Proprio lì, il cabarettista da giovane ha svolto per anni un altro tipo di lavoro prima di raggiungere la fama col quale oggi lo conosciamo. Sapete di cosa si tratta? Ebbene, ha lavorato in un bar, precisamente il bar della sua famiglia. Un’esperienza che sicuramente lo ha aiutato tanto nella sua professione artistica, quella di attore teatrale.

Come ha dichiarato lui stesso durante uno dei suoi spettacoli, infatti, non esiste luogo migliore del bar per osservare pregi e difetti dell’umanità e portarli sul palcoscenico.

