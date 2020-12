Maurizio Lastrico, lo ricordate a Zelig? Aveva un look ‘particolare’

Ricordate Maurizio Lastrico a Zelig Off? Aveva un look davvero particolare e totalmente diverso da oggi! Date un’occhiata a questo video!

Maurizio Lastrico è un famoso attore e comico italiano: con la sua comicità riesce sempre a rubare un sorriso ai suoi telespettatori. E’ nato a Genova nel 1979 ed ha avuto un’infanzia serena e felice prima che i genitori si separassero. Il padre quando lui era piccolo decise di andare via di casa. Maurizio nonostante i problemi familiari, nel 1998, si è diplomato a Genova come operatore turistico ma nello stesso anno ha vinto il premio per migliore sceneggiatura di ‘Molto piacere, sono io’, un cortometraggio nato per un concorso. Nel 2006 ha preso il diploma nella Scuola di Teatro Stabile di Genova ed inizia ad esibirsi come attore teatrale e cabarettista. Ha esordito in tv nel 2007 nella quarta stagione di Camera Cafè. Il successo però l’ha raggiunto due anni dopo…ricordate con quale programma comico?

Maurizio Lastrico, da Zelig ad oggi: è spuntato un vecchissimo video

Maurizio Lastrico, attore e comico italiano, ha raggiunto il successo nel 2009 a Zelig Off grazie alla sua ‘Divina Commedia’ rivisitata e trattata con temi quotidiani ma in lingua dantesca. E’ iniziata così la brillante carriera del comico e cabarettista entrato a far parte anche del cast del famosissimo programma Le Iene. Guardate questo vecchio video, lo ricordate con questo look diverso?

Lastrico è entrato nel mondo del piccolo e grande schermo, interpretando ruoli famosi come Elia in ‘Tutto può succedere’, come Marco Nardi in Don Matteo. Ha recitato anche al fianco di Serena Rossi nel film autobiografico di Mia Martini, ‘Io sono Mia’.

Sulla vita privata del noto artista non si conosce nulla: Maurizio è molto riservato, la sua vita sentimentale è lontana dalle luci dei riflettori.