Notte di Capodanno in Tv con Radio Juke Box: Wlady in diretta per brindare al nuovo anno.

Non è un Capodanno normale, quello che sta per giungere, ma se volete aspettare il 2021 in allegria, potrete farlo in compagnia di Radio Juke Box. Come annunciato dal conduttore radiofonico Wladimiro “Wlady” Tallini, dalle ore 20.00 di giovedì 31 dicembre 2020, andrà in onda una diretta speciale, per iniziare il nuovo anno insieme. E il pubblico sarà protagonista assoluto di questo appuntamento speciale, che unirà Nord e Sud. Scopriamo qualche dettaglio in più e come seguire la diretta.

Una notte di Capodanno speciale, quella che Radio Juke Box ha preparato per i suoi telespettatori. In compagnia del conduttore torinese Wlady, a partire dalle ore 20.00 di giovedì 31 dicembre, andrà in onda una diretta davvero speciale, per brindare insieme al nuovo anno. Un modo diverso per sentirsi più vicini, in una serata in cui, a causa del Covid, non sarà possibile festeggiare come sempre. Ma, grazie a Radio Juke Bok, il pubblico sarà protagonista assoluto della serata: i telespettatori potranno interagire in diretta, inviare saluti, auguri e canzoni, da Nord a Sud Italia.

Come annunciato da Wlady, sarà possibile seguire la serata in tutta Italia anche su Bom Channel (Canale 68) a partire dalle ore 22.00 e su La Grande Italia (Canale 254) a partire dalle 20.00 : “Cercheremo di unirvi nella notte di Capodanno, per iniziare il 2021 alla grande, dal Nord Italia al Sud Italia, insieme, perché voi sarete protagonisti di questa notte insieme a noi!”. A condurre con Wlady ci saranno anche la giornalista Clara Vercelli e Vito Gioia.