Questa foto la ritrae al mare insieme alla mamma: quella bambina oggi è una bellissima showgirl, ex concorrente del GF Vip. Indovinato chi è?

E’ sicuramente suo il record del minor tempo trascorso come concorrente al GF Vip: la bella Flavia Vento era infatti nel cast di questa quinta edizione del reality, ma decise di abbandonare il gioco dopo appena 24 ore, a suo dire per troppa nostalgia dei suoi cani. Da sempre amata e odiata, non si può certo dire che la bionda showgirl non dia modo di far parlare di sé nel bene o nel male con dichiarazioni sempre originali e spiazzanti. Nata a Roma, il 17 maggio 1977, suo padre Roberto è un imprenditore e sua madre Francesca ha origini olandesi. Diplomatasi al Liceo Linguistico, Flavia è stata una modella ed ha studiato recitazione con Beatrice Bracco e Francesca De Sapio. Su suo profilo Instagram, molti gli scatti che la immortalano in vari momenti della vita quotidiana o nei backstage dei vari programmi tv in cui è ospite. Nell’ultimo periodo Flavia ha postato una foto di quando era una bambina insieme alla sua bellissima mamma. Quest’ultima, da giovane, era davvero identica alla figlia.

Flavia Vento da bambina: la mamma dell’ex concorrente del GF Vip è identica a lei

Come si vede nella foto che vi mostriamo, la Vento da bambina era uno splendore proprio come adesso: bionda anche allora, è tenuta in braccio da sua madre, una donna davvero bellissima e dai lineamenti molto simili alla figlia. I sorrisi di entrambe sono praticamente identici.

Anche la sorella Sabina, che abbiamo conosciuto durante una puntata di Domenica Live, le somiglia in modo incredibile.

Segui anche la nostra pagina Instagram—–>>>clicca qui