Quanti anni ha Raffaella Mennoia, volto noto del dietro le quinte dei programmi di Maria De Filippi? Di sicuro stenterete a crederci.

Se siete appassionati dei programmi di Maria De Filippi, non potete non conoscere Raffella Mennoia, una delle autrici più famose dei format mariani. Romana, bellissima e molto attiva sui social, Raffaella è una presenza discreta ma fondamentale: nonostante non appaia molto in video, senza il suo lavoro e quello di tutta la squadra che lavora a stretto contatto con la moglie di Maurizio Costanzo, Uomini e Donne, C’è Posta per te o Temptation Island non avrebbero la stessa fortuna. Molti anni fa, quando Uomini e Donne era appena all’inizio, la Mennoia si trovava in studio tra il pubblico ed un suo intervento la fece notare da Maria De Filippi: dopo un breve colloquio con uno degli autori fu presa per diventare postina di C’è Posta per te e poi nella redazione di Uomini e Donne, di cui oggi è arrivata ad essere responsabile. Seguitissima sul suo profilo Instagram, Raffaella è solita pubblicare scatti che mostrano chiaramente la sua bellezza. Ma sapete quanti ha? Non lo immaginereste mai.

Raffaella Mennoia, quanti anni il braccio destro di Maria De Filippi

Fidanzata attualmente con Alessio Sakara, Raffaella ha al suo attivo anche piccoli ruoli interpretati in famose fiction come Distretto di Polizia e Carabinieri. Mora, grandi occhi scuri e un fisico invidiabile, il tempo per la Mennoia sembra non passare mai, ma voi sapete quanti anni ha di preciso la preziosa collaboratrice di Queen Mary? Dunque, dovete sapere che Raffaella è nata il 25 aprile del 1974, quindi ha 46 anni!

Incredibile, vero? Non possiamo far altro che complimentarci con lei perché dimostra molti meno anni di quelli che ha come si nota dalle sue foto su Instagram.

