Sonia Lorenzini l’ha confessato soltanto adesso: la concorrente del GF VIP parla dei sentimenti che prova per il suo ex. Ecco le sue parole in tarda nottata…

L’atmosfera è sempre caldissima nella casa più spiata di Cinecittà. Al Grande Fratello VIP ieri sono volati tantissimi baci tra i concorrenti: Giulia e Pierpaolo, Dayane e Andrea Zenga, Sonia e Tommaso sono alcune delle coppie che hanno movimentato la giornata sotto il vischio, baciandosi! In tarda notte, alcuni dei Vipponi si sono trovati in veranda e si sono lasciati andare ad alcune confessioni. A parlare è la Lorenzini che ha svelato dei dettagli sui suoi sentimenti, sul suo ex Federico Piccinato, davvero inediti. Sentite cosa ha rivelato…

GF VIP, Sonia Lorenzini: incredibile confessione, l’ha ammesso soltanto adesso

Nell’ultima puntata del GF VIP andata in onda si è parlato di un piccolo flirt avvenuto online, ovvero tramite Instagram, tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini. A tarda notte, ieri 26 dicembre, l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato ad alcuni dei suoi coinquilini la sua piccola fiamma di qualche mese fa. “Quando abbiamo cominciato a sentirci ho pensato perché no? Lui è un bellissimo ragazzo ma non mi è scattata quella cosa che mi ha dato la spinta, non mi piace”, ha ammesso la Lorenzini con molta sincerità.

Sonia ha svelato di pensare ancora al suo ex, Federico Piccinato. Senza peli sulla lingua ha confessato: “Il mio cuore è impegnato, oppure si è spento, penso ancora al mio ex, ci vuole tempo. Lasciarmi andare con qualcun’altro mi sembra come tradire”.

Chi è Federico Piccinato

L’ex fidanzato della gieffina era uno dei suoi corteggiatori nel programma Uomini e Donne. All’interno del dating show, Sonia decise di uscire con Emanuele Mauti. A distanza di tempo Federico e la Lorenzini si sono ritrovati ed hanno vissuto una storia d’amore, durata più di due anni, che però è giunta al capolinea solo pochi mesi fa.