Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Alfonso Signorini. Attualmente direttore del settimanale ‘Chi’ e conduttore, per la seconda edizione consecutiva, del Grande Fratello Vip, il buon Signorini decanta di un successo davvero incredibile. In pochissimi però sanno che, dietro quel sorriso che ogni Lunedì e Venerdì mostra in prima serata, si nasconde un passato non molto facile. Non facciamo riferimento, sia chiaro, alla drammatica scoperta della malattia di qualche anno fa, ma anche alla tragica scomparsa dei suoi due genitori. Ed, in particolare, alla morte di sua mamma. Con la quale, come raccontato più volte dal diretto interessato, aveva uno splendido rapporto. Ecco. È proprio su di lei che, in una sua intervista a ‘Verissimo’, Alfonso ha raccontato un retroscena davvero straziante. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il racconto fatto a Silvia Toffanin l’8 Febbraio scorso è davvero da brividi. Vediamo insieme ogni cosa.

Era trascorso un mese esatto dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima al suo comando, quando Alfonso Signorini si è letteralmente svelato a Silvia Toffanin. In quest’occasione, il direttore di ‘Chi’, oltre che parlare dei concorrenti che hanno fatto scalpore, non ha affatto potuto fare a meno di parlare dei tragici lutti che lo hanno colpito negli anni scorsi. In primis, quello di suo padre. Ed in secundis, purtroppo, quello di sua madre. In particolare, proprio della sua tenerissima mamma, il buon Signorini ha voluto raccontare, per la prima volta in assoluto, un retroscena davvero straziante. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. E, soprattutto, di che cosa sia morte la cara donna. Fatto sta che, come ribadito dal diretto interessato, negli ultimi anni, è stato come se un po’ si fossero ribaltati i ruoli. Alfonso Signorini, infatti, da figlio è diventato ‘mamma’. E la sua tenerissima mamma da tale è diventata ‘figlia’. È proprio in merito a questo che, visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi, ha raccontato un retroscena davvero da brividi. Se n’è andata quando ha capito che riuscivo a stare in piedi anche da solo. Me l’ha proprio detto’, ha detto, molto probabilmente per la prima volta, Alfonso Signorini a Silvia Toffanin.

Poco prima di morire, infatti, sembrerebbe che la mamma di Alfonso Signorini gli abbia detto: ‘La mamma se ne va, perché sa che puoi farcela. Ed è stato così’, ha continuato a raccontare. Insomma, un racconto davvero da brividi, c’è da ammetterlo.