Attraverso le sue Instagram Stories, Anna Tatangelo ha condiviso una foto di sé in dolce attesa: lo scatto del passato col pancione.

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, anche Anna Tatangelo ha ceduto alla challenge ‘una foto di…’. E così, attraverso una serie di Instagram Stories, la giovanissima cantante di Sora ha ripercorso, su richiesta dei suoi sostenitori, i momenti più belli di questi ultimi anni. A partire, quindi, dai suoi clamoroso e continui cambi look. Fino ai suoi momenti più felici oppure in quelli dove era triste, ma ha avuto la forza di reagire. Insomma, una sorta di storia della vita, quindi. Ed è per questo motivo che, com’è giusto che sia, non poteva affatto mancare quello ‘in dolce attesa’. Facciamo, in particolare, riferimento al periodo in cui era incinta de piccolo Andrea, nato dalla precedente relazione con Gigi D’Alessio. Un momento davvero importante, da come si può chiaramente comprendere. Che, com’è giusto che sia, ha voluto prontamente immortalare. Lo scatto col pancione, infatti, ha conquistato davvero tutti. Scopriamo insieme ogni cosa.

Anna Tatangelo ‘in dolce attesa’: lo scatto del passato col pancione

La gravidanza, lo sappiamo benissimo, è uno dei momenti più magici ed incredibili che una donna possa mai vivere nella sua vita. Il tuo corpo cambia, è vero. Ma è, senza alcun dubbio, una giusta causa. Vedere crescere il tuo pancino perché al suo interno sta crescendo una nuova vita, diciamoci la verità, è un’emozione davvero impressionante. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le donne che amano fotografarsi col pancione. Tra queste, c’è anche Anna Tatangelo. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories che ripercorrono la storia della sua vita, la cantante di Sora ha condiviso una foto di sé in ‘dolce attesa’. Gliel’hanno chiesto i suoi followers, sia chiaro. E lei, come sempre, li ha prontamente accontentati. Lo scatto è bellissimo, ovviamente. E, soprattutto, super emozionante. Diamoci uno sguardo insieme.

È proprio questa la foto col pancione che, qualche ora fa, Anna Tatangelo ha condiviso sul suo Instagram. Quanta immensa dolcezza, vero?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui